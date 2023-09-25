Uzmanlar çağrı yaptı "Esenler Otogarı'nı acilen boşaltın"

İstanbul Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kolon ve kirişlerinde meydana gelen korozyon korku saçıyor. Günlük bin 500 ile 2 bin arası otobüsün sefer yaptığı otogar çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Otogardaki birçok kolon ve kirişin sıvalarının döküldüğü açığa çıkan demirlerin ise paslandığı görüldü. İddiaya göre, geçen yıl karot örneği alan yetkililer iş yeri sahiplerine konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı. Otogardaki iş yeri sahipleri ve çalışanlar muhtemel bir depremde kaçamayacaklarını, başka seçenekleri olamadığı için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Otogarın bazı kısımlarının güçlendirme yapmak yerine sıva ve boya çalışması ile yenilendiği görüldü. Bu durumun yeterli olmadığını belirten işyeri sahipleri ise yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor. Otogarın içinden metro geçtiği sırada iş yerinin sallandığını ifade eden Esat Tamer, “Tabutta yaşıyoruz. Buranın durumu çok kötü, güçlendirme şart” dedi. Öte yandan otogarla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise alt katların acil şekilde kapatılması gerektiğini belirtti.