Uzmanından açıklama geldi! Bu sene YKS zor muydu?

YKS ikinci oturumu olan AYT tamamlandı. AYT'ye bu yıl 720 bin gibi rekor bir artışla 2 milyon 573 bin 136 aday başvurdu. Sınav sonrası değerlendirmelerini paylaşan Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Koordinatörü Sibel Durak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün yapılan ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testleri sorularının geçen yıla göre daha zor algılandığını söyledi. Durak, ayrıca, bu testlerin Türkiye soru çözüm ortalamasının geçen yıla göre düşmesinin, soruların puan değerinin ise artmasının beklenebileceğini ifade etti. 180 dakika süreli ve 160 sorudan oluşan AYT'nin YKS puanındaki ağırlığı yüzde 60. AYT sonrası Sayısal (SAY), Sözel (SÖZ) ve Eşit Ağırlıklı (EA) puan hesaplanıyor. Sınavda adaylar yerleşmek istedikleri yükseköğretim programlarının öğrenci aldığı puan türüne ait testleri cevaplandırıyor. Her puan türünün hesaplanmasında 2 ayrı ağırlıklı test bulunuyor. Yerleşmek istenen bölümün puan türünün ağırlıklı 2 testinin herhangi birinden en az 0,5 net yapan bir adayın AYT puanı hesaplanacak ve bu adaylar lisans tercihi yapabilecek. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak. SÖZ puanının hesaplanabilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 testi ile Sosyal Bilimler-2 testlerinin herhangi birinden en az 0,5 net, SAY puanının hesaplanabilmesi için Matematik testi ile Fen Bilimleri testlerinin herhangi birinden en az 0,5 ve EA puanının hesaplanabilmesi için, Türk Dili ve Edebiyatı/Sosyal Bilimler-1 testi ile Matematik testlerinin herhangi birinden en az 0,5 net çıkarılmış olması gerekiyor.