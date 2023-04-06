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Kadın - Aile
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Uzman isimler yaza fit girmenin formülünü verdi!

2023-04-06 14:34:14
Uzman isimler yaza fit girmenin formülünü verdi!

Kış mevsiminde kilo alanlar, yaz aylarına kadar eski görünümlerine kavuşmak istiyor. İşte, uzman isimlerden hızla kilo vermenin formülü...

#1
Foto - Uzman isimler yaza fit girmenin formülünü verdi!

Alanında uzman diyetisyenler yaz mevsimi yaklaşırken kış kilolarından kurtulmak isteyenlere, “Günde 1,5-2 litre su için, lifli gıdalar tüketin, spor yapın” uyarısında bulundu. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla kilo vermek isteyenlere önerilerde bulunan uzmanlar, düzenli uykunun da kilo vermede etkili olduğunu söyledi.

#2
Foto - Uzman isimler yaza fit girmenin formülünü verdi!

Yaza çok az bir zaman kala kilolarından kurtulmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulunuldu: “Şeker ver şeker ilaveli besinleri hayatınızdan çıkarın. Ambalajlı, içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz, hacmi küçük kalorisi yüksek, besin değeri düşük ürünleri hayatınızdan çıkarın. Günlük protein ihtiyacınızı karşılayacak besinleri, özellikle yumurtayı beslenmenize muhakkak ekleyin. Türkiye’ye özgü besin ve beslenme rehberine göre günlük kalori ihtiyacının yüzde 10-15 i proteinden gelmelidir. Her gün et tüketme imkanı yoksa bile peynir, süt, yoğurt, yumurta ve doğal protein kaynağı olan kuru baklagilleri beslenmenize dahil edin. Beyaz ekmek, makarna, pirinç yerine tam tahıllı ekmek, kepekli makarna, bulgur tercih edin. Glisemik indeksi düşük olan bu besinler kan şekerinizi daha yavaş yükseltip daha geç düşmesini sağladığı için daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Kuru baklagiller, sebzeler, meyveler ve tam tahıllı ürünler gibi lifli besinleri beslenmenize dâhil edin. Yapılan bir araştırmaya göre günde 14 gr daha fazla lifli besin tüketen insanların tüketmeyen insanlara göre daha fazla kilo verdiği görülmüştür.”

#3
Foto - Uzman isimler yaza fit girmenin formülünü verdi!

Günlük 1,5 - 2 litre kadar su tüketmeye özen göstermek gerektiğinin altını çizen uzmanlar, “Size ait su şişeleriniz olsun ve günlük tüketiminizi takip edin. Hayatınızdaki fiziksel aktiviteyi arttırın. Herhangi bir ana öğünden 1,5 saat sonra 30-45 dakikalık bir yürüyüş hem fizyolojik hem psikolojik olarak sizi çok rahatlatacaktır. Etiket okuma alışkanlığı kazanın. Tüketeceğiniz ürünü tercih etmeden önce muhakkak içerisindeki karbonhidrat\şeker miktarını ve kalorisini inceleyin. Ve aldığınız bu kaloriyi yakmak için ne kadar fiziksel aktivite yapmanız gerektiğini düşünün. Tüketip tüketmeyeceğinize bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra karar verin. Bu sayede farkında olmadan gün içerisinde yaptığınız kaçamakları azaltabilirsiniz. Düzenli uyku alışkanlığı edinin. Yapılan bir araştırmaya göre günlük uyku saati 6-8 saat arasında olmalıdır. Bu saat diliminden az ya da fazla uyumak, düzensiz uyku alışkanlığı göbek bölgesinde yağlanmaya sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzman isimler yaza fit girmenin formülünü verdi!

Yaz aylarına girerken kilo vermek isteyenler için örnek beslenme programı ise şu şekilde: Sabah: Açık çay\ bitki çayı, yumurta, az yağlı peynir, az tuzlu zeytin, bol yeşillik, domates, salatalık, tam buğday\kepek\çavdar ekmeği Ara öğün: 1-2 porsiyon meyve Öğle: Izgara veya haşlanmış veya fırında veya sote az yağlı et tavuk veya balık veya kuru baklagil yemeği, bol salata (yağsız), tam buğday ekmeği veya çorba veya bulgur pilavı veya kepekli makarna Ara öğün: 1-2 porsiyon meyve, 5-6 adet çiğ badem\fındık Akşam: Zeytinyağlı sebze yemeği, kaymaksız yoğurt\ayran\cacık, yağsız bol salata, tam buğday ekmeği veya çorba veya bulgur pilavı veya kepekli makarna Gece: Süt, 1-2 porsiyon meyve

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