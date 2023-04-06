Uzman isimler yaza fit girmenin formülünü verdi!

Yaz aylarına girerken kilo vermek isteyenler için örnek beslenme programı ise şu şekilde: Sabah: Açık çay\ bitki çayı, yumurta, az yağlı peynir, az tuzlu zeytin, bol yeşillik, domates, salatalık, tam buğday\kepek\çavdar ekmeği Ara öğün: 1-2 porsiyon meyve Öğle: Izgara veya haşlanmış veya fırında veya sote az yağlı et tavuk veya balık veya kuru baklagil yemeği, bol salata (yağsız), tam buğday ekmeği veya çorba veya bulgur pilavı veya kepekli makarna Ara öğün: 1-2 porsiyon meyve, 5-6 adet çiğ badem\fındık Akşam: Zeytinyağlı sebze yemeği, kaymaksız yoğurt\ayran\cacık, yağsız bol salata, tam buğday ekmeği veya çorba veya bulgur pilavı veya kepekli makarna Gece: Süt, 1-2 porsiyon meyve