Uzman isimler yaza fit girmenin formülünü verdi!

Yaza çok az bir zaman kala kilolarından kurtulmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulunuldu: “Şeker ver şeker ilaveli besinleri hayatınızdan çıkarın. Ambalajlı, içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz, hacmi küçük kalorisi yüksek, besin değeri düşük ürünleri hayatınızdan çıkarın. Günlük protein ihtiyacınızı karşılayacak besinleri, özellikle yumurtayı beslenmenize muhakkak ekleyin. Türkiye’ye özgü besin ve beslenme rehberine göre günlük kalori ihtiyacının yüzde 10-15 i proteinden gelmelidir. Her gün et tüketme imkanı yoksa bile peynir, süt, yoğurt, yumurta ve doğal protein kaynağı olan kuru baklagilleri beslenmenize dahil edin. Beyaz ekmek, makarna, pirinç yerine tam tahıllı ekmek, kepekli makarna, bulgur tercih edin. Glisemik indeksi düşük olan bu besinler kan şekerinizi daha yavaş yükseltip daha geç düşmesini sağladığı için daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Kuru baklagiller, sebzeler, meyveler ve tam tahıllı ürünler gibi lifli besinleri beslenmenize dâhil edin. Yapılan bir araştırmaya göre günde 14 gr daha fazla lifli besin tüketen insanların tüketmeyen insanlara göre daha fazla kilo verdiği görülmüştür.”