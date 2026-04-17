Sağlık
Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...
Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Doğan o beklenen tehlikeye dikkat çekti.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Doğan, dışarıdan yemek yeme alışkanlığının kalp ve damar hastalıkları riskini ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hızlı yaşam temposuyla artan dışarıdan yemek yeme alışkanlığı kalp ve damar sağlığını etkiliyor.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yüksel Doğan, sağlıksız beslenmenin kalp ve damar sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yaparak, sağlıklı yaşam için ev yemeklerinin önemine işaret etti.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Doğan, fast food ürünlerin genellikle işlenmiş gıdalardan oluştuğunu kaydederek, "Bu tür yiyecekler yüksek kalori, aşırı tuz ve şeker içeriyor. Fast food ürünlerinde kullanılan yağlar çoğunlukla sağlıksız trans yağlardır. Bu gıdalar lif ve antioksidan açısından da oldukça fakirdir." ifadelerini kullandı.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Fast food yiyeceklerin yüksek kalori ve tatlandırıcı içeriği nedeniyle iştah artırdığını ve daha sık yemek yemeye yönlendirdiğini anlatan Doğan, bu durumun zamanla kilo artışı ve obeziteye yol açtığına dikkati çekti.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Doğan, fast food tüketiminin kısa ve uzun vadede birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirterek, "Fast food ürünlerindeki şekerler kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Bu durum kısa vadede halsizlik ve uyku hali oluştururken uzun vadede diyabet gelişimine zemin hazırlar." değerlendirmesini yaptı.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Aşırı tuz tüketiminin ise hipertansiyon riskini artırdığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

"Yüksek kalorili işlenmiş gıdalar obeziteye yol açarken birçok hastalığın da kapısını aralıyor.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Obezite, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve uyku apnesi gibi birçok hastalığın bir arada görüldüğü metabolik sendromun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Bu durum da kalp damar hastalıkları riskini ciddi şekilde artırır. Sağlıklı beslenme kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Ev yemekleri işlenmiş gıdalar değildir.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Evde hazırlanan yemeklerde tuz ve şeker miktarını kontrol edebilir, katkı maddelerinden uzak durabilirsiniz.

Foto - Uzman isim rast food için bunları söyledi: Dışarıdan yemek yeme alışkanlığı...

Sağlıklı bir yaşam için gerçek gıdaları tercih etmek ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekir. Mevsiminde tüketilmeyen gıdalar da bazı riskler taşıyabiliyor. Mümkün olduğunca doğal ve mevsiminde yetişen ürünler tercih edilmeli."

Yorumlar

Diblin

barni gostermeyin la haram kiz olunca gostermiyordunuz bulaniklaştirma vardi aynisini bunun icunda yabiniz
