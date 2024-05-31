Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

"Bu yüksek bir rakam gibi gelebilir insanlara. Şimdi başka bir konuya bakalım: Devletin gelirleri sabit mi? Devletin gelirlerine baktığımızda, 2023'te 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL olan gelir, 2024'te 2 trilyon 233 milyar 11 milyon TL olmuş." "Eğer hükümet bu rakamları vermezse, sosyal medyada da paylaştığım gibi, asgari ücrete Temmuz'da bir artış yapılmazsa, emekliye yüzde 20- 25, memura aynı oranda zam yapılıp, kiralarda yüzde 25 sınırı kaldırılırsa ve esnafa baskı devam ederse, halk tarafından erken seçim talebi artacak." "Eğer önümüzdeki aylarda enflasyon düşmezse ve daha çok hissedilmeye başlanırsa, Türkiye'de erken seçim konusu herkes tarafından dile getirilecek. Çünkü esnaf iş yapamayacak, yanında çalışanlara maaş veremeyecek. Kiralarda yüzde 25 sabit oran değişirse, memur ve emeklilere yüksek zam yapılmazsa, çoğu kişi kirasını ödeyemez. Bu da ülkeyi büyük sıkıntılara sürükler."