  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'nin uçak gemisi Eisenhower, balistik füzeyle vuruldu!

Ali Koç sessizliğini bozuyor: Şımarıklığın bu kadarına pes! Parası ne ise veririz şımarıklığı...

Yahudilik’te Pedofili, Ensest İlişki ve Çocuk Tacizi

Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu! İşte 20 milyon Euro'yu geçen isim!

Uzak Doğu güç göstergesi! Çin sessiz sedasız J-20 konuşlandırdı

10 yıldır araç üretmiyorlardı! Otomobil devi sessizliğini bozuyor

3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek gelişme! ABD ve Almanya'dan Ukrayna'ya izin!

Mete Yarar dünyada hiçbir ülkede muadili olmayan Türk silahını açıkladı: Ankara kimseye vermiyor

Yeni kararı duyurdular: Ortaya çıkacak yeni tabloyu açıklayacaklar artık! Veda zamanı geldi…

Türkiye ile yapılan doğalgaz anlaşmasının iptalini istiyorlardı! Bulgarlar aldıkları yeni kararı duyurdu
Ekonomi
10
Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

2024-05-31 11:17:08
Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

Kök maaş ve emekli zammında hesap ortaya çıktı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Hükümetin hesabı net" diyerek duyurdu ve oranları tek tek açıkladı.

4
#1
Foto - Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran'da açıklayacak. Enflasyonda zirvenin beklendiği mayıs ayı enflasyon farkının belli olmasıyla zamlarda da yeni hesaplamalar yapılacak. Emeklisinden asgari ücretlisine herkes Temmuz ayında zam beklerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan dikkat çeken bir yorum geldi.

#2
Foto - Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağını söyleyen Erdusun, "Hükümetin hesabı net" dedi. Emekli aylıklarına yapılacak zam oranının memur emeklileri için yüzde 20, SSK Bağkur emeklileri için ise yüzde 20 bandında olacağını söyledi. En düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması formülünün ise yanlış olduğunu belirtti.

#3
Foto - Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

Sözcü TV yayınına katılan Erdursun şu ifadeleri kullandı: "Şimdi emekli aylıklarına yüzde 20, SSK ve Bağ-Kur'a ise yüzde 25-26 oranında bir artış yapılacak. Bu oranlar, 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon farkı temel alınarak belirlenecek. Memurlar, toplu sözleşmeyle peşinen yüzde 15'lik bir artış aldıkları için bu oran çıkartılacak ve ikinci 6 aylık toplu sözleşme zammı olan yüzde 10 buna ilave edilecek. Bu nedenle, SSK ve Bağ-Kur'a yapılan artışların 5 puan düşüğü memur ve memur emeklilerine verilecek."

#4
Foto - Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

"3 Temmuz'da son 6 aylık enflasyon açıklandığında, tüm televizyon kanalları "evet, enflasyon açıklandı, işçiye, memura, emekliye şu oranda zam yapılacak" diyecek. Ancak, asıl süreç o gün başlayacak. 3 Temmuz ile 20 Temmuz arasında hükümetin ne vereceğini tam anlamıyla öğreneceğiz"

#5
Foto - Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

KRİTİK TARİH 3-20 TEMMUZ ARASINDA "2024 yılının Ocak ayında enflasyon açıklandığında, herkes 'SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları şu kadar oranda artacak' dedi. Ancak hükümet bunu üç kez değiştirdi. Yani o kadar kolay değil. 3 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar emekliler açısından çok kritik bir dönem olacak. Bu tarihler arasında çok konuşulacak, çok tartışılacak."

#6
Foto - Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

"Oransal artışların bir faydası yok. Yüzde 5 değil de hükümet yetkilileri çıkıp yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 deseler bile, bu dakikadan sonra bir işe yaramaz. Çünkü emekli aylıkları öyle bir değer kaybetti ki, önce değerini yeniden belli bir rakama ulaştırmak, sonra üzerine enflasyon farkı vermek gerekiyor." "2023 Temmuz'da memurlara 8077 TL seyyanen bir artış yapıldı. Şu anki bu rakamın değeri 12.500 TL olmalı. Bu 12.500 TL'nin memurlara, memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilip, üzerine enflasyon farkı eklenmesi lazım. Bu durumda 16 milyon kişiye orantılı olarak dul ve yetim aylıkları daha düşük olduğu için 12.000 TL bir fark verilirse, bu ortalama 10.000 TL'ye tekabül eder. 10.000 TL farkın 16 milyon kişiye verilmesi de aylık 160 milyar TL, yıllık 1.9 trilyon TL yapar."

#7
Foto - Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

"Bu yüksek bir rakam gibi gelebilir insanlara. Şimdi başka bir konuya bakalım: Devletin gelirleri sabit mi? Devletin gelirlerine baktığımızda, 2023'te 1 trilyon 62 milyar 701 milyon TL olan gelir, 2024'te 2 trilyon 233 milyar 11 milyon TL olmuş." "Eğer hükümet bu rakamları vermezse, sosyal medyada da paylaştığım gibi, asgari ücrete Temmuz'da bir artış yapılmazsa, emekliye yüzde 20- 25, memura aynı oranda zam yapılıp, kiralarda yüzde 25 sınırı kaldırılırsa ve esnafa baskı devam ederse, halk tarafından erken seçim talebi artacak." "Eğer önümüzdeki aylarda enflasyon düşmezse ve daha çok hissedilmeye başlanırsa, Türkiye'de erken seçim konusu herkes tarafından dile getirilecek. Çünkü esnaf iş yapamayacak, yanında çalışanlara maaş veremeyecek. Kiralarda yüzde 25 sabit oran değişirse, memur ve emeklilere yüksek zam yapılmazsa, çoğu kişi kirasını ödeyemez. Bu da ülkeyi büyük sıkıntılara sürükler."

#8
Foto - Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

"ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMAYACAK" "Asgari ücrete artış yapılmayacağını düşünüyorum. Emekli aylıklarında da memur emeklililerine yüzde 20, SSK ve Bağkur emeklilerine 25 artış olacak. Hükümet bu konuda net. Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı, işçi sendikası da... "

#9
Foto - Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

KÖK MAAŞ ÇIKMAZI "Türkiye'de en düşük aylık, kök aylık meselesi ortadan kalkmadan, seyyanen artış yapılmadan, emekli aylıkları güncellenmeden bu işin üstesinden gelinmez. Tabii ki fiyat istikrarını sağlayacaklar, onu söylüyor. Biz de onu istiyoruz" "En düşük emekli aylığı 2019 yılında bizim hayatımıza girdi. Bu sistemden vazgeçmeli.En düşük emekli aylığı asgari ücrete tamamlansın söylemi son derece yanlış. En düşük emekli maaşı hak ettiği değer ne ise o olmalı. Tüm emeklilerin ortak bir çözümle aylıkları artırılmalı." "Emekli aylıklarının asgari ücretin üzerine çıkması gerekiyor. Şu anda en düşük aylık 6500 TL. Buna 12 bin TL seyyanen artış yapılması üzerine de yüzde 25 zam verilse, 23 bin TL civarına çıkar. " "Emekli aylığı hesaplama sistemi değişmeseydi zaten emekliler 25 bin 500-26 bin lira en altta aylık alacaklardı. Bugünleri görerek hükümet sistemi değiştirdi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

emir

kök maaş yok şu bu gariban emekli asgari ücretli işsiz geçim derdinde bilimsel olmaya gerek yok. yoksulluk patlak vermeden önlem alın.gidiş iyiye değil. başta ev hanımları çalışanlar değil. asgari ücretliler emekliler yoksul fakir fukaraya derhal el atılmalıdır.

murat

 niye iddia etsin asgari ücrete zam yapılmayacak diye hükümet çalışma bakanı demedi mi hatta çalışma bakanına gazeteciler sorduğunda bakan gazetecilere ben sizlere kaç kere söyledim zam olmayacak demedi mi
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı
Ekonomi

Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı

Elektrikli otomobil sektöründe yerli ve milli Togg'un rakiplerinden birisi olan Faraday Future iflas etmek üzere.
Merkez Bankası'ndan TL açıklaması
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan TL açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yayınladığı Finansal İstikrar Raporu'nda mevduat faizlerinde gelinen seviyenin Türk Lirası'na ilgiy..
Netanyahu’nun oğluna yanıt Metin Külünk’ten geldi! Tüm kartlar açıldı! Küresel Şeytan kahroluyor
Gündem

Netanyahu’nun oğluna yanıt Metin Külünk’ten geldi! Tüm kartlar açıldı! Küresel Şeytan kahroluyor

Terör örgütü İsrail'in elebaşısı Binyamin Netahyahu'nun kendine benzer oğlu Yair Netanyahu, "Özgür Kürdistan" paylaşımı yapıp, Kürtlerin soy..
Hani helalleşiyordunuz! Erdal Atabek öldü Özgür Özel'den jet hızında mesaj
Gündem

Hani helalleşiyordunuz! Erdal Atabek öldü Özgür Özel'den jet hızında mesaj

Diyanet’in şenliğinde küçük kız çocuklarının başlarını örtmesinden hazımsız olan Cumhuriyet Gazetesi Erdal Atabek öldü. CHP Genel Başkanı Öz..
Kuran-ı Kerim yakan Alman politikacıya, haddini bildiren saldırı!
Dünya

Kuran-ı Kerim yakan Alman politikacıya, haddini bildiren saldırı!

Aşırı sağcı İslam düşmanı politikacı Michael Stürzenberger Almanya’da bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin saldırganı yaralayarak etkisiz hale ..
Biden’ın hokkabazlığını ifşalayıp istifa ettiler! ABD’yi sallayan olay
Gündem

Biden’ın hokkabazlığını ifşalayıp istifa ettiler! ABD’yi sallayan olay

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nda görevli iki yetkili, İsrail’in Filistinlilere yönelik yardımların engellenmesi konusunda Biden yönetimi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23