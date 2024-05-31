Uzman isim iddia etti: "Asgari ücrete zam yapılmayacak!"

"Oransal artışların bir faydası yok. Yüzde 5 değil de hükümet yetkilileri çıkıp yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 deseler bile, bu dakikadan sonra bir işe yaramaz. Çünkü emekli aylıkları öyle bir değer kaybetti ki, önce değerini yeniden belli bir rakama ulaştırmak, sonra üzerine enflasyon farkı vermek gerekiyor." "2023 Temmuz'da memurlara 8077 TL seyyanen bir artış yapıldı. Şu anki bu rakamın değeri 12.500 TL olmalı. Bu 12.500 TL'nin memurlara, memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilip, üzerine enflasyon farkı eklenmesi lazım. Bu durumda 16 milyon kişiye orantılı olarak dul ve yetim aylıkları daha düşük olduğu için 12.000 TL bir fark verilirse, bu ortalama 10.000 TL'ye tekabül eder. 10.000 TL farkın 16 milyon kişiye verilmesi de aylık 160 milyar TL, yıllık 1.9 trilyon TL yapar."