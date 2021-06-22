2021-06-22 10:58:20 Uzman isim böyle uyardı: Ayıyı görürseniz bağırıp şarkı söyleyin
Doğu Karadeniz'de popülasyonu gittikçe artan ayılar, yiyecek arayışı için indikleri yerleşim yerlerinde tehlike oluşturuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, doğada tek başına dolaşmamak gerektiğini belirterek, "Ormanda 'Güzel manzara buldum, kafamı dinleyeyim' diye tek başına gezintiye çıkıp, aynı yerde saatlerce oturup, hayal alemine dalmasın insanlar. Doğada sessiz olun, doğayı rahatsız etmeyin. Eğer ayı karşılaşması söz konusu ise gürültülü olunmasını ve hatta bağırarak şarkı söylemelerini öneriyorum" dedi.