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Gıda
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Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

2023-04-23 07:26:22
Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

Ramazan’ın bitip bayramın gelmesiyle yemek yeme düzenimiz bir hayli değişti. Aniden öğün sayımız arttı, tatlı krizlerimiz başladı. Bayramda aşırı yediklerimiz, bize kilo olarak geri döndü. Peki bayramda dengesiz beslenme sonucunda aldığımız kiloları nasıl verebiliriz? Aşırıya kaçtığımızda neler yapmalıyız? Uzman isim uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

#1
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

Önce Ramazan’ı, sonrasında da bayramı geride bıraktık. Ramazan boyunca değişen yeme düzenimizde tekrar eski haline dönerken tartıda beklenmedik sonuçlarla karşılaşmış olabiliriz. Ancak bilmelisiniz ki bu tip dönemde alınan kilolar çok daha kolay veriliyor. Genelde uzun vadede alınmış kiloların verilmesi çok daha zor oluyor. Bu durumda eğer bayram fazla kaçırdığınız için birkaç kilo aldıysanız sakın dert etmeyin. Birkaç günlük dengeleme ile tekrar toparlayabilirsiniz.

#2
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

Diyetisyen Gülçin Işık, Ramazan Bayramı sonrası kilo alanlara, şişkinlik problemi yaşayanlar için önemli tavsiyelerde bulundu. Bayramda alınan kiloları vermek için önerilerde bulunan Gülçin Işık şunları söyledi;

#3
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

"Öğün sayısını aniden artırmayın. İş düzeni ile beraber 3 ana öğün, 2-3 ara öğün yapıyordunuz. Ancak Ramazan’da bu toplamda 2-3 öğüne düştü. Tekrar eski düzene girerken öğün sayılarını yavaş yavaş artırmakta fayda var. Örneğin, dolu dolu bir kahvaltı yapmak yerine belki atıştırmalık bir ara öğün ile başlayarak direkt öğle yemeğine geçebilirsiniz. Böylece kalori kısıtlamasında daha kolay sonuç alabilirsiniz. Ayrıca akşam yemeğinin saatlerini daha geriye çekebiliriz. 18.00-19.00 civarında akşam yemeği yiyerek sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlamak kilo verme süresinde destekleyici olacaktır. Bayramda da ve sonrasında mutlaka su tüketimi desteklenmeli, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınılmalıdır. Yine eğer ki bayramda alkol kaçamağı olduysa bunu da su tüketimini artırarak ve sebze içeriği yüksek besinler tüketerek vücuttan atmak mümkün…"

#4
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI BELİRLENMELİDİR! Ramazan dolayısıyla sporu bıraktıysanız bayram sonrası hemen başlamanız gerekiyor. Hareket etmenin kilo vermede büyük katkısı olduğunu söyleyen Diyetisyen Gülçin Işık, "Hareketi hayatınıza tekrar eklemelisiniz. Eğer Ramazan’da sporu bırakmadıysanız, kardiyoyu artırarak, kas ağırlıklı egzersizlerin şiddetini artırarak spordaki performansın artmasını sağlayabilirsiniz. Artık kaçamaklara dur demelisiniz. Kızartmalar, hamur işleri, şerbetli tatlılar, hazır gıdalardan vb. uzak durmalısınız.

#5
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

Mevsimdeki sebzelere sofralarınızda yer açmalısınız. Ne kadar renkli beslenirseniz, sağlıklı beslenme sizin için o kadar keyifli olacaktır. Tatlı krizlerini daha çok taze veya kuru meyvelerle karşılamaya özen göstermelisiniz. Özellikle de bayramda tatlı çok kaçtıysa; tatlıyı keserken ilk başta zorlanacaksınız. Bunun bir bağımlılık mekanizması olduğunu unutmayın. İlk zamanlarda zorlansanız da sonrasında bu istek iyice azalacak, tatlı krizi kontrolünü sağlayabileceksiniz." diye konuştu.

#6
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

'UYKUSUZLUK KİLO VERMEDE ZORLUK ÇIKARIR' Ramazan dolayısıyla metabolizma yavaşladı. Metabolizmayı hızlandırmak için uykuyu düzenlememiz gerektiğini söyleyen Işık, "Sadece beslenme ve spor değil, uyku düzeninizi de tekrar düzenlemeniz gerekmektedir. Uykusuzluk, düzensiz uyku hali gibi durumlar kilo vermede zorluk çıkarır. İştah kontrolünü sağlayabilmek için her sabah içtiğiniz suyun içerisine bir miktar limon ekleyebilirsiniz. Gün içinde içtiğiniz suyun içerisine tarçın ekleyebilirsiniz." dedi.

#7
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

Kilo vermek için yatmadan önce hızlı yağ yakımını sağlayan bir tarif veren Diyetisten Gülçin Işık, okuyuculara metabolizmayı cayır cayır yaktıracak bir tarif verdi.

#8
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

"Akşam yatmadan önceki öğünü; yoğurt, süt veya kefir ile kapatabilirsiniz. Bunun içerisine atacağınız baharatlar (zencefil, pul biber, zerdeçal, kekik vb.) farklı faydalar sağlayarak bedeninize şifa olacaktır. Akşam yatmadan önceki öğünü; yoğurt, süt veya kefir ile kapatabilirsiniz. Bunun içerisine atacağınız baharatlar (zencefil, pul biber, zerdeçal, kekik vb.) farklı faydalar sağlayarak bedeninize şifa olacaktır. Şişkinlik problemi için ne yapabiliriz? Bazı bireyler ise Ramazan ve bayramda kilo almamasına rağmen inanılmaz şişkinlik şikayetiyle karşı karşıya kaldılar. Bunun sebebi ise, uzun açlık sonrasında ani ve aşırı yemek yemekten kaynaklanıyor. Bunun önüne geçebilmek için ise öğünleri parçalamak, gün içerisinde yayarak tüketmek faydalı olacaktır. Ayrıca ramazanda normalde koca bir bardak su ile başlayıp, hemen ardından yemek zorunda kalıyorduk. Bunun yerine bayram sonrasında, suyunuzu yemeklerden yarım saat-1 saat önce veya sonra tüketmeye özen göstermelisiniz. Yemeklerle beraber su tüketmeyin ki şişkinlik şikayetiyle karşılaşmayalım. Yine bu şişkinliğin sebebi olarak; Ramazan’da normal zamana kıyasla daha yoğun ve kalorili besinler tüketmek, hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi problemlerin oluşmasına sebep oluyor. O nedenle kalori içeriğini düşürmek, yemeklerdeki yoğunluğu azaltmak, daha az çeşit ile öğünü tamamlamak; şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi şikayetlerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Yemek yeme hızı ve az çiğnemek de karında şişkinliğe sebep olur. Bu nedenle bayram ve sonrasında da yemekleri daha yavaş ve çok çiğneyerek tüketmeliyiz."

#9
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

Herkesin hayali birkaç besin maddesini karıştırıp içerek kilolardan kurtulmak...Artık hepimiz birkaç besin maddesini karıştırıp içerek kilolardan kurtulmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Ama yine de herkes hızlıca ödem atmak ve metabolizmayı cayır cayır yakmak için bir tarif istiyor. Bayram sonrasında fazla kilolardan kurtulabilmeniz için 1 öğünü değiştirip yapabileceğiniz bir tarif:

#10
Foto - Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

Malzemeler; • 1 tutam maydanoz, • ½ limon, • 1 su bardağı kefir, • ½ tatlı kaşığı keten tohumu, • 1 adet yeşim elma.Hepsini karıştırıp, blenderdan geçiriyoruz. İsterseniz öğle yemeği, isterseniz akşam yemeği olarak tüketip, detoks etkisi yaratıyoruz. Dikkat! Herhangi bir rahatsızlığı olanlar (diyabet, kalp hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları vb.) ve gebeler, emziren bireyler için uygun değildir. Bu kişiler böyle detoks program yapmak istediklerinde doktorlarından onay almaları gerekir.

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