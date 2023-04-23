Uzman isim açıkladı! İşte fazla kiloları eriten yöntem

"Akşam yatmadan önceki öğünü; yoğurt, süt veya kefir ile kapatabilirsiniz. Bunun içerisine atacağınız baharatlar (zencefil, pul biber, zerdeçal, kekik vb.) farklı faydalar sağlayarak bedeninize şifa olacaktır. Akşam yatmadan önceki öğünü; yoğurt, süt veya kefir ile kapatabilirsiniz. Bunun içerisine atacağınız baharatlar (zencefil, pul biber, zerdeçal, kekik vb.) farklı faydalar sağlayarak bedeninize şifa olacaktır. Şişkinlik problemi için ne yapabiliriz? Bazı bireyler ise Ramazan ve bayramda kilo almamasına rağmen inanılmaz şişkinlik şikayetiyle karşı karşıya kaldılar. Bunun sebebi ise, uzun açlık sonrasında ani ve aşırı yemek yemekten kaynaklanıyor. Bunun önüne geçebilmek için ise öğünleri parçalamak, gün içerisinde yayarak tüketmek faydalı olacaktır. Ayrıca ramazanda normalde koca bir bardak su ile başlayıp, hemen ardından yemek zorunda kalıyorduk. Bunun yerine bayram sonrasında, suyunuzu yemeklerden yarım saat-1 saat önce veya sonra tüketmeye özen göstermelisiniz. Yemeklerle beraber su tüketmeyin ki şişkinlik şikayetiyle karşılaşmayalım. Yine bu şişkinliğin sebebi olarak; Ramazan’da normal zamana kıyasla daha yoğun ve kalorili besinler tüketmek, hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi problemlerin oluşmasına sebep oluyor. O nedenle kalori içeriğini düşürmek, yemeklerdeki yoğunluğu azaltmak, daha az çeşit ile öğünü tamamlamak; şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi şikayetlerin ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Yemek yeme hızı ve az çiğnemek de karında şişkinliğe sebep olur. Bu nedenle bayram ve sonrasında da yemekleri daha yavaş ve çok çiğneyerek tüketmeliyiz."