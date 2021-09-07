Uzayla alakalı özel bulgular var! Dünya Türkiye’deki bu gizemi konuşuyor

Günümüzdeki kült yapılara da ilham veren Mithra inancında, gök cisimlerine ayrı bir önem veriliyor. Dinin yedi olgunlaşma ritüelinin ismi, ayrı bir gezegen adıyla ifade ediliyor. Zerzevan da, bu sebeple tarih boyunca astronomik gözlemlerin merkezi oluyor. Coşkun "Mithra kültürünün burada olması tesadüf değil. Zerzevan'da gözlemler de yapılmış" diyor. Ancak buna dair bir gözlem aleti bulamadıklarını söylüyor. Yine de "Uzayla alakalı özel buluntular var" ifadesini kullanıyor. Ama detayları açıklamıyor. Mithra dininin Roma İmparatorluğundan çok evvel var olduğunu fakat o dönemde yasaklanınca ezoterik bir hâle dönüştüğünü ve Hristiyanlığı da etkilediğini kaydeden Coşkun, "Dünyada bilinen 22 tane Mithras tapınağı var. En doğudaki burası, en batıdaki ise Londra'da... Genelde aristokratlar, zengin tüccarlar, generaller ve bazı Roma imparatorlukları buna bağlı. Bütün ayinleri gizli. Dünya üzerinde bir Mithrasçı yok ki içeride ne yapıldığını açıklasın" diyor ama sırlı dinin bugünün kült yapılarına ilham verdiğini söylüyor.