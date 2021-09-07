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Kültür Sanat
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Uzayla alakalı özel bulgular var! Dünya Türkiye’deki bu gizemi konuşuyor

2021-09-07 11:08:33
Uzayla alakalı özel bulgular var! Dünya Türkiye’deki bu gizemi konuşuyor

Bugünlerde Rothschild ve Rockefeller gibi ailelerin son kuşak temsilcilerinin ziyaret ettiği iddialarıyla gündeme gelen sırlarla dolu Türkiye'deki kale, Mithras Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Antik kaynaklarda bile hakkında bilgi olmayan Zerzevan Kalesini ve burada bulunan dünyanın en iyi korunmuş Mithras Tapınağı'nı ziyaret eden Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, sahada güneş sistemini anlatan şekiller ve gezegen simgelerinin yanında çoğu anlaşılamayan semboller bulduklarını ifade ederek

Antik kaynaklarda bile hakkında bilgi olmayan Zerzevan Kalesini ve burada bulunan dünyanın en iyi korunmuş Mithras Tapınağı'nı ziyaret eden Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, sahada güneş sistemini anlatan şekiller ve gezegen simgelerinin yanında çoğu anlaşılamayan semboller bulduklarını ifade ederek "Kaledeki askerlerin bu kadar gökyüzü merakı olamaz. Bütün bunlar muhtemelen Mithras kültü ile alakalı" diyerek sırlı yapıya vurgu yapıyor.

#2
Foto - Günümüzdeki kült yapılara da ilham veren Mithra inancında, gök cisimlerine ayrı bir önem veriliyor. Dinin yedi olgunlaşma ritüelinin ismi, ayrı bir gezegen adıyla ifade ediliyor. Zerzevan da, bu sebeple tarih boyunca astronomik gözlemlerin merkezi oluyor. Coşkun

Günümüzdeki kült yapılara da ilham veren Mithra inancında, gök cisimlerine ayrı bir önem veriliyor. Dinin yedi olgunlaşma ritüelinin ismi, ayrı bir gezegen adıyla ifade ediliyor. Zerzevan da, bu sebeple tarih boyunca astronomik gözlemlerin merkezi oluyor. Coşkun "Mithra kültürünün burada olması tesadüf değil. Zerzevan'da gözlemler de yapılmış" diyor. Ancak buna dair bir gözlem aleti bulamadıklarını söylüyor. Yine de "Uzayla alakalı özel buluntular var" ifadesini kullanıyor. Ama detayları açıklamıyor. Mithra dininin Roma İmparatorluğundan çok evvel var olduğunu fakat o dönemde yasaklanınca ezoterik bir hâle dönüştüğünü ve Hristiyanlığı da etkilediğini kaydeden Coşkun, "Dünyada bilinen 22 tane Mithras tapınağı var. En doğudaki burası, en batıdaki ise Londra'da... Genelde aristokratlar, zengin tüccarlar, generaller ve bazı Roma imparatorlukları buna bağlı. Bütün ayinleri gizli. Dünya üzerinde bir Mithrasçı yok ki içeride ne yapıldığını açıklasın" diyor ama sırlı dinin bugünün kült yapılarına ilham verdiğini söylüyor.

#3
Foto - Zerzevan'da bulunan eserler arasında hayat ağaçlı Asur mühründen ok uçlarına, kolyelerden ameliyat aletlerine kadar yüzlerce nesnenin yanında çok sayıda sembol görülüyor. Fakat enteresan bir şekilde kalede yazılı tek bir eser çıkmıyor. Doç. Dr. Aytaç Coşkun

Zerzevan'da bulunan eserler arasında hayat ağaçlı Asur mühründen ok uçlarına, kolyelerden ameliyat aletlerine kadar yüzlerce nesnenin yanında çok sayıda sembol görülüyor. Fakat enteresan bir şekilde kalede yazılı tek bir eser çıkmıyor. Doç. Dr. Aytaç Coşkun "Zerzevan'ı yedi yıldır kazıyoruz. Her yerden semboller çıkıyor ama yazıt yok" dedikten sonra, kalede bulunan yer altı şehrini şu sözlerle anlatıyor: Yer üstü şehri görünüyor ama bir de devasa yer altı galerileri mevcut. Varlığını biliyoruz ama henüz ulaşamadık. Belki de inanç maksadıyla yapılmış gizli ibadethaneler olabilir.

#4
Foto - Göbeklitepe'den sonra tarihi binlerce yıl önceye dayanan Zerzevan Kalesi, asırlar evvel anlaşılamayan astronomik gözlemlere ev sahipliği yapıyordu. Uzaylılara ait önemli bulguların olduğu kale dünya basınının yakın takibinde.

Göbeklitepe'den sonra tarihi binlerce yıl önceye dayanan Zerzevan Kalesi, asırlar evvel anlaşılamayan astronomik gözlemlere ev sahipliği yapıyordu. Uzaylılara ait önemli bulguların olduğu kale dünya basınının yakın takibinde.

#5
Foto - 2014'te Zerzevan'da ilk kazılara başlayan da her şey yerli yerinde bulunmuş. Öyle ki 1500 yıllık çatı kiremitlerinin bile öylece kaldığı görülmüş. Yedi senedir devam eden kazılarda yaklaşık 1.200 eser bulundu.

2014'te Zerzevan'da ilk kazılara başlayan da her şey yerli yerinde bulunmuş. Öyle ki 1500 yıllık çatı kiremitlerinin bile öylece kaldığı görülmüş. Yedi senedir devam eden kazılarda yaklaşık 1.200 eser bulundu.

#6
Foto - Bu eserlerle iki üç sene içerisinde kale civarında bir

Bu eserlerle iki üç sene içerisinde kale civarında bir "Zerzevan Müzesi" kurulması planlanıyor. Kaynak: Türkiye Gazetesi

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