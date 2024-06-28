  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
13
Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

2024-06-28 06:56:37
Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

İzmir'de sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32) tarafından ifade sonrası eve bıraktıktan sonra tabancayla vurulan polis memuru Süleyman Ay (50) hakim karşısına çıktı. Sanık Ay duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bomba vardı' dedi. Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Ben de müşteki kadınları ekip otosuyla evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum yoktu" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

1
#1
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında hazırlanan iddianame sanık Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10.5 yıla, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar, 'zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.

#2
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

Öte yandan Büşra Karademir'in ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla olmaz üzere toplam 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Ay ile Karademir bugün ilk kez İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakim karşısına çıktı.

#3
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

TERLETEN SORULAR Polis memuru sanık Süleyman Ay (50) duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bombe vardı. Tespit için ona bakmaya gittim' dedi.

#4
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

Mahkeme başkanı, "Silah kaç kere ateş aldı? Vücudunda kaç mermi var?" diye sordu. Lafı çok fazla dolandırılan sanık Ay'a mahkeme başkanı, "Soru çok açık. Basit. Uzatma' diye fırçaladı.

#5
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

112'Yİ Mİ ARASA DAHA HIZLI OLUR YOKSA SENİN CEP TELEFONU MU? Cep telefonu numarasını polis merkezindeki ifade işlemi sırasında Büşra Karademir'e veren Ay'a soru yönelten avukat Şule Ak, "Büşra zor durumda kaldığına seni mi cep telefonundan aradığında daha hızlı ekip olay yerine gider? Yoksa 112'yi mi aradığında polis adrese daha hızlı mı gider?" dedi. Süleyman Ay ise soruyu "Bilmiyorum" diye geçiştirdi.

#6
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

"8 DAKİKA 45 SANİYE İÇERİDE KALDI" Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

#7
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

Süleyman Ay'ı yukarı çıkarken kayda alan tanık Ş.K., "Süleyman Bey ile aramızda bir husumet yok. Sadece her çalışanın yaşadığı cinsten anlaşmazlıklarımız olmuştur" dedi.

#8
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

Meslektaşı Ay'ın Büşra'nın evinde 8 dakika 45 saniye kaldığını söyleyen Ş.K., "Ben de tek başıma müşteki kadınları evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Kadın apartmana girdikten sonra adresten ayrılıyorum" dedi. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

#9
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

OLAY Karabağlar ilçesi 31 Ocak 2024'te meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Büşra Karademir, boşanma aşamasındaki eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanarak 'kırar girerim' demesi üzerine 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polisler Karademir'i ifadesini almak üzere Yeşilyurt'taki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürdü.

#10
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

İfade sonrası Büşra Karademir'i ekip otosuyla evine bırakan polis memuru Süleyman Ay, genç kadının evine girerek tacizde bulundu.

#11
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

Polis Ay'a engel olmaya çalışan Karademir, beylik silahıyla polisi karnından vurdu.

#12
Foto - Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular

Olaydan sonra açığa alınan polis memuru Süleyman Ay hakkında 14 yıldan 36.5 yıla kadar, Büşra Karademir hakkında ise 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan CHP'ye kötü haber! Bugün yürürlüğe girdi
Gündem

Almanya'dan CHP'ye kötü haber! Bugün yürürlüğe girdi

Türklere çifte vatandaşlığın kapısını aralayan "Vatandaşlık Yasası" Almanya'da bugün yürürlüğe girdi. Halihazırda Alman vatandaşı olan 1,5 m..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayı faiz kararını açıkladı. Banka, faizi yüzde 50'de sabit tuttu.
Hizbullah’tan misilleme! Sen misin o açıklamayı yapan, İsrail?
Gündem

Hizbullah’tan misilleme! Sen misin o açıklamayı yapan, İsrail?

Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, işgalci İsrail'in tehditlerinin kendilerini olumsuz etkilemesine kesinlikle i..
CANİK firması sanayi devleri arasına girdi!
Teknoloji

CANİK firması sanayi devleri arasına girdi!

CANiK'in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma(SYS), ihracat, katma değerli üretim ve stratejik yatırım kararlarıyla elde ettiği başarılar..
'Joseph' adını aldı: FETÖ'cü firari emniyet müdürü resmen 'Amerikan malı' oldu!
Dünya

'Joseph' adını aldı: FETÖ'cü firari emniyet müdürü resmen 'Amerikan malı' oldu!

Darbe kalkışması başarısız olunca ABD'ye kaçan FETÖ'nün polis sızıntılarından eski Emniyet Müdürü Turgay Karagöz'ün ismini değiştirilerek AB..
Pakistan, Hindistan, Brezilya dahil 36 ülkeden CGTN anketi: Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi
Aktüel

Pakistan, Hindistan, Brezilya dahil 36 ülkeden CGTN anketi: Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi

Çin Medya Grubu’na (CMG) bağlı Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) tarafından kısa süre önce düzenlenen anketin dünya genelindeki katılımcıları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23