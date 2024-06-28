2024-06-28 06:56:37 Uzatma söyle! Büşra Karademir’in evine neden girdin? Tacizci polisi terleten sorular
İzmir'de sosyal medya fenomeni Büşra Karademir (32) tarafından ifade sonrası eve bıraktıktan sonra tabancayla vurulan polis memuru Süleyman Ay (50) hakim karşısına çıktı. Sanık Ay duruşmada sorulan sorular karşısında zor anlar yaşadı. Mahkeme başbakanın 'Büşra'nın evine neden girdin?' sorusuna 'kapıda bomba vardı' dedi. Ay'ın meslektaşı Ş.K. ise "Ortada bir şikayet yok. Zapta alınacak bir konu yok. Ben de müşteki kadınları ekip otosuyla evine götürüyorum. Asla apartmandan içeri girmiyorum. Süleyman'ın yukarı çıkmasını gerektirecek biri durum yoktu" diyerek meslektaşının yaptığının yanlış olduğunu söyledi.