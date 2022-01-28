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Ekonomi
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Uygulanacak projeyle dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak

2022-01-28 16:34:30
Uygulanacak projeyle dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak

Malatya'da, Fırat Kalkınma Ajansınca dezavantajlı kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projenin tanıtımı yapıldı.

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Foto - AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanıyla yürütülen

AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanıyla yürütülen "TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu Konferansı", Fırat Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde bir otelde düzenlendi. Konferansa çevrim içi katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, kalkınma ajanslarının, bölgelerin kalkınmasında lokomotif görev üstlenen temel kurumlar olduğunu söyledi. Kalkınma ajanslarının, kaynakların yerinde, etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için kurulduğunu belirten Yeniçeri, "Ajanslara kuruluşundan bugüne kadar toplam 58 bin 460 proje başvurusunda bulunulmuş, 23 bin 267 projeyle destek sözleşmesi imzalanmış. Bu projelere ajanslar tarafından 2021 fiyatlarıyla 9,6 milyar Türk lirası mali destek sağlanmış. Yararlanıcılarımızın eş finansmanı dahil edildiğinde 16,8 milyar Türk lirası tutarında bir kaynak harekete geçirilmiş." diye konuştu. Yeniçeri, bölgelerin uluslararası fonlardan yararlanma kabiliyetini artırma ve dış finansman kaynaklarından daha fazla istifade etmesini sağlamak için çalışmalar yapan ajansların uluslararası fonların kullanımında da aktif rol aldığını dile getirdi.

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Foto - Malatya Valisi Aydın Baruş da proje vesilesiyle birçok kadın ve gencin iş gücü piyasasına aktif şekilde katılım sağlayacağını belirtti. Baruş,

Malatya Valisi Aydın Baruş da proje vesilesiyle birçok kadın ve gencin iş gücü piyasasına aktif şekilde katılım sağlayacağını belirtti. Baruş, "Yaklaşık 4 milyon avro olan operasyonun bütçesinin yüzde 85'i AB tarafından karşılanacak, yüzde 15'i ise ajansımız tarafından finanse edilecek. TRB1 Bölgesi'ndeki gelir düzeyi az olan kadın ve gençler arasından seçilecek katılımcıların iş gücü piyasasına dahil edilmesini teşvik edecek operasyon aracılığıyla işsizliğin ve buna bağlı olarak oluşan yoksulluğun önüne geçilmeye çalışılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Foto - AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Başkanlığı Daire Başkanı Osman Murat Çetin, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hıdalgo De Quintana da programda birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi, kayısı hediye edildi. Proje kapsamında, dar gelirli kadınlar ile 18-35 yaş arasındaki yetişkinlere mesleki eğitim verilmesi ve bu kişilerin iş gücüne katılımlarının sağlanması planlanıyor.

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Başkanlığı Daire Başkanı Osman Murat Çetin, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hıdalgo De Quintana da programda birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi, kayısı hediye edildi. Proje kapsamında, dar gelirli kadınlar ile 18-35 yaş arasındaki yetişkinlere mesleki eğitim verilmesi ve bu kişilerin iş gücüne katılımlarının sağlanması planlanıyor.

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