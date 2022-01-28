Uygulanacak projeyle dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak

AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanıyla yürütülen "TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu Konferansı", Fırat Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde bir otelde düzenlendi. Konferansa çevrim içi katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, kalkınma ajanslarının, bölgelerin kalkınmasında lokomotif görev üstlenen temel kurumlar olduğunu söyledi. Kalkınma ajanslarının, kaynakların yerinde, etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için kurulduğunu belirten Yeniçeri, "Ajanslara kuruluşundan bugüne kadar toplam 58 bin 460 proje başvurusunda bulunulmuş, 23 bin 267 projeyle destek sözleşmesi imzalanmış. Bu projelere ajanslar tarafından 2021 fiyatlarıyla 9,6 milyar Türk lirası mali destek sağlanmış. Yararlanıcılarımızın eş finansmanı dahil edildiğinde 16,8 milyar Türk lirası tutarında bir kaynak harekete geçirilmiş." diye konuştu. Yeniçeri, bölgelerin uluslararası fonlardan yararlanma kabiliyetini artırma ve dış finansman kaynaklarından daha fazla istifade etmesini sağlamak için çalışmalar yapan ajansların uluslararası fonların kullanımında da aktif rol aldığını dile getirdi.