Uydu takip cihazı takılıp denize bırakıldı

‘Talay’ ismi verilen yeşil deniz kaplumbağasına tören öncesi uydu takip cihazı takıldı. İztuzu kumsalından doğal yaşam ortamına bırakılan ‘Talay’ uydudan izlenebilecek. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü' kapsamında düzenledikleri törenin, yeşil denizkaplumbağalarını tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Tedavisi tamamlanan 4 yeşil deniz kaplumbağasını doğal ortamına göndereceklerini aktaran Kaska; “Kaplumbağalarımızdan birine ‘Talay’ ismini verdik. TUİ koruma vakfının destekleriyle uydu takip cihazı taktığımız kaplumbağanın denizde nerelere göç ettiğini, nerelerde beslendiğini, kış aylarını nerelerde geçirdiğini takip edeceğimiz bir çalışmanın içine girdik. Daha önce caretta caretta ‘Tuba’ uydudan takip edilmişti. Bu sefer otçul bir birey olan yeşil deniz kaplumbağasını izleyeceğiz.” diye konuştu.