İsrail'in yaklaşık 29 Filistinliyi öldürdüğü ve Refah kentindeki olası kara harekâtı konusunda soykırım uyarılarının yapıldığı bir dönemde sarf edilen bu sözler, ABD'de tepki çekti. Bazı Demokratlar ve sol gruplar New York Valisi'ni kınarken, Barış İçin Yahudi Sesi'nden (Jewish Voice for Peace) yapılan açıklamada "Biz, New York'un Buffalo kentindeki seçmenler olarak dehşete düştük" denildi. New York eyalet meclisi üyesi Zohran Mamdani, "Hochul'un gülerek soykırımı meşrulaştırdığını" söyleyip "Tiksinç" tepkisi gösterdi.