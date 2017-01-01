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Utanç verici görüntüler... Futbol rezaleti...

  • Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanana Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı çıkan olaylar sebebiyle tatil edildi.

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