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Utanç verici görüntüler... Futbol rezaleti...
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanana Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı çıkan olaylar sebebiyle tatil edildi.
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