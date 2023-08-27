2023-08-27 22:53:29 Uşak'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Uşak’ta sağanak yağışlar etkili oluyor. Yağışlarla birlikte meydana gelen şimşekler objektiflere böyle takıldı.
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Uşak’ta sağanak yağışlar etkili oluyor. Yağışlarla birlikte meydana gelen şimşekler objektiflere böyle takıldı.
Uşak'ta, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanakla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı.
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