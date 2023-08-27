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Yaşam
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Uşak'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

2023-08-27 22:53:29
Uşak'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Uşak’ta sağanak yağışlar etkili oluyor. Yağışlarla birlikte meydana gelen şimşekler objektiflere böyle takıldı.

#1
Foto - Uşak'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Uşak'ta, akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanakla beraber çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı.

#2
Foto - Uşak'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

#3
Foto - Uşak'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

#4
Foto - Uşak'ta şimşekler gökyüzünü aydınlattı

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