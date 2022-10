Türkiye'nin kapısını çalıyorlar! Rusya ve Avrupa ne yapıp edin gönderin diyor... İnanılmaz talep

Kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan narın yapılan birçok çalışmada suyunun fenolik içeriğinin ve buna bağlı olarak antioksidan kapasitesinin yüksek olduğu belirtiliyor. Güçlü antioksidan özellikleri olduğu söylenen narın her gün yenilmesi halinde kalp çarpıntısına iyi gelmesinden tutun da birçok kanser türüne yakalanma ihtimalini ciddi ölçüde azalttığına dikkat çekiliyor. Nar, vücuttaki toksinleri idrar yoluyla uzaklaştırırken, birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelerden de kişiyi koruyor. Nar ayrıca hücrelerin hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlarken, grip ve nezle gibi hastalıkların hızla geçmesini sağladığına dikkat çekiliyor. Bu güçlü antioksidan etkisinin yanında nar, aynı zamanda içinde bulunan C, E, K vitaminleri ve potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir gibi minerallerin gücüyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine önemli katkılarda bulunuyor. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanacak gibiyseniz yada hasta olduysanız her gün bir adet nardan destek alarak iyileşme sürecinin hızlandırabileceğine vurgu yapılıyor.