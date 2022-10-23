Türkiye'nin kapısını çalıyorlar! Rusya ve Avrupa ne yapıp edin gönderin diyor... İnanılmaz talep

Bu yıl verimlilik çok iyi, ağırlıklı Avrupa’ya ihracat yapılmakta. Bunun içerisinde Rusya ve diğer ülkeler de var. Türkiye’nin en kaliteli, hem renk olarak hem aroma olarak hem de kozmetik sanayi için Hicaz narı dediğimiz narımız bütün alanlarda kullanılıyor. Marka değeri her geçen yıl katlanarak büyüyor. Bizde belediye olarak mümkün olduğu kadar tarım alanlarımızı üst planlarda koruyarak, özellikle narımızı ve zeytinimizi daha da geliştirmek ve üreten bir Türkiye olmadan bu krizlerden çıkmanın yolu olmayacağının bilinci ile bölgemizdeki üreticimizin her daim yanındayız" diye konuştu.