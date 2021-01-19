2021-01-19 16:23:37 Unutkanlığa şifa olan 8 süper besin!
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, pek çok kişinin mustarip olduğu unutkanlık problemine iyi gelen besinlere dair önemli tüyolar verdi. Arş. Gör. Eda Balcı, insanların günlük yaşamında veya iş hayatında olumsuzluklara sebep olan unutkanlığın, modern yaşamın getirdiği stres, hareketsizlik, asosyal yaşam ve kötü beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini belirterek; bazı durumlarda şeker hastalığı, beyin hasarı ve epilepsi gibi daha ciddi sağlık sorunları tarafından tetiklenebildiğini söyledi.