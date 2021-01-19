Unutkanlığa şifa olan 8 süper besin!

Balık ve balık yağları omega 3 yağ asitlerinden EPA ve DHA açısından çok zengindir. Omega 3 yağ asitlerinin en önemli özelliği zihinsel fonksiyon sağlığına olan olumlu etkileridir. Sadece zihinsel fonksiyonlarda değil, kalp hastalıklarında, göz sağlığında ve kansere karşı korunmada da etkili olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir. Eksikliği durumunda unutkanlık, depresyon ve uyku problemleri gibi belirtileri olan omega 3 yağ asitlerinin yeterli alınmasına dikkat edilmeli ve bu yağ asitlerinden zengin olan balığın haftada 2-3 kez tüketilmesine özen gösterilmelidir.