Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba “Gazze'ye asker” detayı

Muhalefet çevrelerinin "Gazze için ne yaptınız" söyleminin yanlış olduğunu belirten Ersoy, "Gazze sokaklarında dolaştığınızda her yerde Hamas liderleri veya Fekih destekçileri yanında Erdoğan posterlerini daha önde tutarlar. Savaşta oradayken çokça çekmişizdir. Erdoğan'ın Gazze konusunda uluslararası kamuoyunda neredeyse patent sahibi olduğunu tüm dünya tarafından çok iyi biliniyor" dedi.