2024-04-09 14:31:00 Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba “Gazze'ye asker” detayı
Habertürk Ana Haber sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik haksız İsrail-Filistin eleştirileriyle ilgili "Gazze sokaklarında Hamas liderlerinin önünde Erdoğan'ın resmi vardır." dedi. Erdoğan'ın Gazze hassasiyetini tüm dünyanın bildiğini söyleyen Ersoy, "Erdoğan 'Gazze'ye asker gönderiyorum' dese ilk itiraz edecek olanlar, kıyamet koparacak olanlar, Erdoğan'ı Gazze üzerinden eleştiriyor." dedi.