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Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba "Gazze'ye asker" detayı

2024-04-09 14:31:00
Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba “Gazze'ye asker” detayı

Habertürk Ana Haber sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik haksız İsrail-Filistin eleştirileriyle ilgili "Gazze sokaklarında Hamas liderlerinin önünde Erdoğan'ın resmi vardır." dedi. Erdoğan'ın Gazze hassasiyetini tüm dünyanın bildiğini söyleyen Ersoy, "Erdoğan 'Gazze'ye asker gönderiyorum' dese ilk itiraz edecek olanlar, kıyamet koparacak olanlar, Erdoğan'ı Gazze üzerinden eleştiriyor." dedi.

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Foto - Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba "Gazze'ye asker" detayı

Hükümetin Gazze'ye yeterince yardım yapmadığı ve İsrail'le ticaret manipülasyonları gündemdeki yerini koruyor. 

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Foto - Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba "Gazze'ye asker" detayı

Sosyal medyada yayılan bu mesnetsiz iddialarla ilgili Habertürk Ana Haber sunucusu Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Ünlü sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Erdoğan ve Gazze açıklaması olay oldu! Bomba "Gazze'ye asker" detayı

Muhalefet çevrelerinin "Gazze için ne yaptınız" söyleminin yanlış olduğunu belirten Ersoy, "Gazze sokaklarında dolaştığınızda her yerde Hamas liderleri veya Fekih destekçileri yanında Erdoğan posterlerini daha önde tutarlar. Savaşta oradayken çokça çekmişizdir. Erdoğan'ın Gazze konusunda uluslararası kamuoyunda neredeyse patent sahibi olduğunu tüm dünya tarafından çok iyi biliniyor" dedi.

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