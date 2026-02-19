Ünlü şair bu evde doğdu! Beykoz'daki ev 80 milyon liraya satışa çıktı

Mahalle sakinlerinden Recep Yönlü ise, "Yaklaşık 40 yıldır buradayım. Orhan Veli’nin evinin satışa çıkarılmasına ben karşıyım. Burası Yalıköy için bir medarıiftihar. Herkes gelip görüyordu, resmini çekiyordu. Bilemiyorum ne amaçla yapıldı, ailevi bir konu olabilir, karışmak istemiyorum; ama sonuç olarak buranın satışa çıkarılmasına karşıyım. Ne yapılacak ne edecek onu da bilmiyoruz, kimse de bilmiyor. Eski olmama rağmen hala muallaktayım. Türk edebiyatının medarıiftiharıydı. Önderlerden bir tanesiydi. Bu insanın miras bırakmış evinin satışa çıkarılması bence biraz abes gibi geliyor. Restore edilsin, halka kazandırılsın, öğrencilere verilsin. Bir edebiyatçının, şairin evinin halka hizmet verebilecek bir kütüphanesinin olmasını isterim" dedi.