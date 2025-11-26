Ünlü oyuncudan çok konuşulacak “Erdoğan” çıkışı: İnanılmaz bir adam! 10 dakika yanına giren fikrini değiştirir

Gazeteci Türker İnan'ın YouTube kanalına konuk olan Cem Uçan'a, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aran nasıl, bir yerde denk geldiniz mi?" sorusu yöneltildi. Uçan, bu soruya "Çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam" sözleriyle yanıt verdi.