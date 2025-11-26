Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Ünlü oyuncudan çok konuşulacak “Erdoğan” çıkışı: İnanılmaz bir adam! 10 dakika yanına giren fikrini değiştirir
Ünlü oyuncu Cem Uçan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir YouTube programına konuk olan Uçan, Erdoğan’la birçok kez görüştüğünü belirterek “Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam” ifadelerini kullandı. Muhalif arkadaşlarına da “Onunla 10 dakika konuşsanız fikriniz değişir” sözleriyle seslenen Uçan’ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.