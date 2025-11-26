  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Ünlü oyuncudan çok konuşulacak "Erdoğan" çıkışı: İnanılmaz bir adam! 10 dakika yanına giren fikrini değiştirir

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak “Erdoğan” çıkışı: İnanılmaz bir adam! 10 dakika yanına giren fikrini değiştirir

Ünlü oyuncu Cem Uçan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir YouTube programına konuk olan Uçan, Erdoğan’la birçok kez görüştüğünü belirterek “Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam” ifadelerini kullandı. Muhalif arkadaşlarına da “Onunla 10 dakika konuşsanız fikriniz değişir” sözleriyle seslenen Uçan’ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Foto - Ünlü oyuncudan çok konuşulacak "Erdoğan" çıkışı: İnanılmaz bir adam! 10 dakika yanına giren fikrini değiştirir

Oyuncu Cem Uçan, katıldığı bir YouTube programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlığı anlattığı sözleriyle dikkat çekti. Erdoğan'la birçok kez bir araya geldiğini söyleyen Uçan, "Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam" ifadelerini kullanarak, muhalif arkadaşlarına da "Onu tanısanız fikriniz değişir" mesajı verdi.

Foto - Ünlü oyuncudan çok konuşulacak "Erdoğan" çıkışı: İnanılmaz bir adam! 10 dakika yanına giren fikrini değiştirir

Gazeteci Türker İnan'ın YouTube kanalına konuk olan Cem Uçan'a, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aran nasıl, bir yerde denk geldiniz mi?" sorusu yöneltildi. Uçan, bu soruya "Çoğu kez denk geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan. İnanılmaz bir adam" sözleriyle yanıt verdi.

Foto - Ünlü oyuncudan çok konuşulacak "Erdoğan" çıkışı: İnanılmaz bir adam! 10 dakika yanına giren fikrini değiştirir

Payitaht, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Osmanlı gibi dizilerde rol alan Cem Uçan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili izlenimlerini anlatırken, özellikle muhalif çevrelerden arkadaşlarına sık sık aynı şeyi söylediğini belirterek "Bazı muhalif arkadaşlarım var. Diyorum ki: Bakın arkadaşlar, sizi Sayın Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar.

Foto - Ünlü oyuncudan çok konuşulacak "Erdoğan" çıkışı: İnanılmaz bir adam! 10 dakika yanına giren fikrini değiştirir

İki dakika sizinle konuşsun, boynuna sarılarak çıkarsınız bu kapıdan. Öyle bir aurası var. Unutmuyor, inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Foto - Ünlü oyuncudan çok konuşulacak "Erdoğan" çıkışı: İnanılmaz bir adam! 10 dakika yanına giren fikrini değiştirir

Hüseyin Yavuz

Doğrudur. Zaten bu sebepten dolayı millet en az son 10 senedir çektiği sıkıntılara rağmen gene ona oy veriyor.
