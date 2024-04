Beşiktaş Kulübü’nün 31. Başkanı da olan, İş insanı Serdar Bilgili’nin ortağı ve yöneticisi olduğu BLG Capital’in yatırımları arasında Galataport, The Peninsula İstanbul, Soho House, Beverly Hills ve Manhattan’daki Mandarin Oriental otelleri, Aman New York, Akaretler W Hotel (Divan Grubu’un işletmesine geçti) The Ritz Carlton Residences İstanbul gibi “yüzük taşı” tabir edilecek gayrimenkuller bulunuyor.