2024-05-22 18:24:41 Ünlü banka dolar tahminini duyurdu! 4 lira...
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'deki dolar kuru için dikkat çeken bir tahminde bulundu.
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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'deki dolar kuru için dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Merkez Bankası'nın 2 ay önce sürpriz faiz artırımına gitmesi ile dolar kurunda fren etkisi yaşandı.
Faiz artışı olunca sıcak para girişinde artış yaşandı. Yabancı bankalardan Merkez Bankası faiz kararı ve dolar yıl sonu tahmini geldi.
Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, ABD tahvil getirilerinin diğer gelişmiş ülkelerden daha yüksek kalması durumunda ABD faiz oranlarındaki indirimlerin rezerv para birimi üzerinde sınırlı bir etki yaratacağını öne sürerek, dolar hakkındaki yükseliş beklentisini yılın ikinci yarısına da taşıdı.
Bankanın Döviz Araştırmalarından Sorumlu Küresel Başkanı George Saravelos, yayımladığı notta "Dolar, gelişmiş dünyada ikinci en yüksek getirisi olan para birimi olmaya devam edecek.
Dolar, bu yıl şu ana kadar tüm G-10 para birimlerinden daha iyi performans göstererek, Bloomberg Dolar Spot Endeksini neredeyse yüzde 3 oranında yükseltti." dedi.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley ise TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit tutacağı öngörüsünü paylaştı.
ABD'li bankadan gelen rapora göre TCMB'nin Kasım ayına kadar faizi bu seviyede tutacağı, yıl sonunda ise 2 faiz indirimiyle yüzde 45'e düşürüleceği açıklandı.
Bankanın Dolar/TL için yıl sonu beklentisi ise 36 olarak açıkladı. Banka kurda 4 liralık bir artış bekliyor.
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