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Ekonomi
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Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

2024-01-31 08:10:25
Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

İstanbul'da Anadolu yakasının ünlü alışveriş merkezlerinden birisi resmen satıldı.

#1
Foto - Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Novada Ataşehir AVM’nin en az 60 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldığı düşünülüyor,

#2
Foto - Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Ekonomim yazarı Necla Dalan Novada AVM’nin satışını “Novada AVM’yi Fenerbahçe Üniversitesi satın aldı" başlıklı yazısı ile açıkladı.

#3
Foto - Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Dalan’ın yazısının tamamı şu şekilde: “Ataşehir, İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri… Dev konut ve ofis projeleri, İstanbul Finans Merkezi’ne yakınlığı bölgenin değerini daha da artırdı.

#4
Foto - Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Doğal olarak sık sık bölgede büyük binalar, ofisler el değiştiriyor. Örneğin geçen yıl Artaş İnşaat’ın yaptığı 38 katlı Avrupa Office Ataşehir binasını Suriyeli bir iş adamının 85 milyon dolara satın aldığı kulisleri epey meşgul etti. Ataşehir’de birçok alışveriş merkezi de var.

#5
Foto - Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Üç kuleden oluşan Metropol İstanbul projesinde yer alan Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi şu anda bölgedeki en popüler merkezlerden… 250 mağazanın bulunduğu Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi açılınca birçok alışveriş merkezi sıkıntı yaşadı. Bunlardan biri de Novada Ataşehir AVM oldu.

#6
Foto - Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Turkmall ve Ataşehir Belediyesi ortaklığında 2013 yılında kapılarını açan Novada Ataşehir AVM, son dönemde belediyenin nikah salonu olarak kullandığı bir yer haline geldi. 14 bin metrekare arsası olan Novada Ataşehir AVM; Varyap Meridian, Dumankaya İkon, Ağaoğlu, Kent Plus, Up Hill gibi lüks konutlara, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Metropol İstanbul’a beş dakikalık mesafede yer alıyor.

#7
Foto - Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

İstanbul Finans Merkezi de Novada Ataşehir’in kuzey batısında inşa edildi. Novada Ataşehir AVM, Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Yerleşkesi ile Yeditepe Vakıf Üniversitesi Yerleşkesi’ne de çok yakın…

#8
Foto - Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Öğrendim ki geçen hafta Novada Ataşehir AVM satılmış. Satın alan da Fenerbahçe Üniversitesi. Metropol İstanbul’da kiracı olan Fenerbahçe Üniversitesi bu satın almayla önümüzdeki aylarda kendi binasında hizmet vermeye başlayacakmış. Satışın kaç paraya gerçekleştiğine ilişkin biraz araştırma yaptım. Emlak çevrelerinde şu anda en kötü alışveriş merkezinin metrekare yatırım bedeli 1000 dolar civarında olduğu belirtiliyor. Novada AVM’nin de en az 60 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldığı konuşuluyor.

#9
Foto - Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın kurucusu olduğu Fenerbahçe Üniversitesi, 24 Kasım 2016’da kuruldu. 2018 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Ali Koç başkanlığındaki yönetim göreve geldikten sonra üniversitenin işletme hakkı Medicana Sağlık Grubu’na verildi. Taraflar 10 yıllık anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Fenerbahçe Üniversitesi’nin sahip olduğu gayrimenkuller ve işletme hakları da tamamen Medicana grubunun tasarrufuna bırakıldı. Üniversitenin Mütevelli Heyeti’nin Başkanı da Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt oldu.”

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