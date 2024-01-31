Ünlü AVM satıldı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

Öğrendim ki geçen hafta Novada Ataşehir AVM satılmış. Satın alan da Fenerbahçe Üniversitesi. Metropol İstanbul’da kiracı olan Fenerbahçe Üniversitesi bu satın almayla önümüzdeki aylarda kendi binasında hizmet vermeye başlayacakmış. Satışın kaç paraya gerçekleştiğine ilişkin biraz araştırma yaptım. Emlak çevrelerinde şu anda en kötü alışveriş merkezinin metrekare yatırım bedeli 1000 dolar civarında olduğu belirtiliyor. Novada AVM’nin de en az 60 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldığı konuşuluyor.