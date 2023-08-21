Üniversitelilere 'ikinci el' eşya uyarısı

Üniversiteye yerleştikten sonra ev kiralayacak olan öğrenciler için uyarılarda bulunan Güven Kısa, eğitimin başlamasını beklemeden ev işlerinin halledilmesi gerektiğini söyledi. Sonuçlar açıklandığı zaman kaliteli ve ucuz eşya alabilmek için acele edilmesi gerektiğini dile getiren Kısa, “Öğrenciler için 1+1 ev eşyaları için ortalama eşya maliyeti 12 bin ila 25 bin lira değişiyor. Bu eşyaların içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak, baza, koltuk, çalışma masası ve kitaplık gibi ürünler bulunuyor. Üniversite sonuçları açıklandıktan sonra eve yerleşme sürelerini çok uzatmamak lazım. Temiz ve kaliteli ürünleri bulmak için erken alışveriş yapmak lazım. Eğer bu işi geciktirirseniz, tabiri caizse mağazaların ellerinde kalan kalitesi düşük ürünleri almak zorunda kalabilirsiniz. Bazı müşterilerimiz kayıtlardan önce gelip evine yerleşmeye başlıyor, hatta yerleşme sonuçları açıklanmadan ev bile tutanlar oluyor. Bir müşterim 5 tercihinin 5’ini de Eskişehir olarak işaretlemiş, çünkü ‘başka bir şansım yok’ diyor. Ev tutabilmek ve eşya alabilmek için erkenden gelmiş, geçen hafta onun evini döşedik” şeklinde konuştu.