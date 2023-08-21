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Yaşam
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Üniversitelilere 'ikinci el' eşya uyarısı

2023-08-21 16:21:04
Üniversitelilere 'ikinci el' eşya uyarısı

Beyaz eşya satıcısı Güven Kısa, üniversite öğrencilerine seslendi ve" Üniversite sonuçları açıklandıktan sonra eve yerleşme sürelerini çok uzatmamak lazım" dedi.

#1
Foto - Üniversitelilere 'ikinci el' eşya uyarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklandı. Eskişehir’deki ikinci el eşya satıcıları, şehre gelerek ev tutacak öğrencilere hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamladı. Eskişehir’de ailesiyle birlikte yaklaşık 17 yıldır ikinci el eşya satışı yaparak hizmet veren Güven Kısa, geçtiğimiz yıllarda yaşanan felaketlerin ardından eğitimin çevrimiçi olarak devam etmesiyle, sektörün durgunlaştığını söyledi.

#2
Foto - Üniversitelilere 'ikinci el' eşya uyarısı

İkinci el eşya satıcılarında yaşanan sıkıntılardan bahseden Kısa, şehre gelecek öğrenciler için de uyarılarda bulunarak, “Eskişehir’e gelen öğrencilere uygun fiyatlı eşyalar verebilme adına uzun bir süredir bu cadde üzerinde hizmet veriyoruz. Öncelikli hedefimiz, şehrimize gelen misafirlerin hem ekonomik hem de garantili ürünler almalarını sağlamaya çalışmak. Malum, yaşamış olduğumuz pandemi ve depremin ardından eğitimin çevrimiçi olarak devam etmesi, ister istemez herkes kadar bizi de etkiledi.

#3
Foto - Üniversitelilere 'ikinci el' eşya uyarısı

Gerçekçi olmak gerekirse bir stokumuz yok, eskiden depolarımızı doldurup, aylar öncesinden hazırlığımızı yapıyorduk ama maalesef şuan dükkânda ne görüyorsanız onları satıyoruz. Türkiye’deki sıkıntıyı biliyorsunuz, kiraların yüksek olmasıyla ev bulmak da zorlaştı ama burada ilk yılını geçirecek, apart otel ya da yurda yerleşememiş çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

#4
Foto - Üniversitelilere 'ikinci el' eşya uyarısı

Üniversiteye yerleştikten sonra ev kiralayacak olan öğrenciler için uyarılarda bulunan Güven Kısa, eğitimin başlamasını beklemeden ev işlerinin halledilmesi gerektiğini söyledi. Sonuçlar açıklandığı zaman kaliteli ve ucuz eşya alabilmek için acele edilmesi gerektiğini dile getiren Kısa, “Öğrenciler için 1+1 ev eşyaları için ortalama eşya maliyeti 12 bin ila 25 bin lira değişiyor. Bu eşyaların içerisinde buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak, baza, koltuk, çalışma masası ve kitaplık gibi ürünler bulunuyor. Üniversite sonuçları açıklandıktan sonra eve yerleşme sürelerini çok uzatmamak lazım. Temiz ve kaliteli ürünleri bulmak için erken alışveriş yapmak lazım. Eğer bu işi geciktirirseniz, tabiri caizse mağazaların ellerinde kalan kalitesi düşük ürünleri almak zorunda kalabilirsiniz. Bazı müşterilerimiz kayıtlardan önce gelip evine yerleşmeye başlıyor, hatta yerleşme sonuçları açıklanmadan ev bile tutanlar oluyor. Bir müşterim 5 tercihinin 5’ini de Eskişehir olarak işaretlemiş, çünkü ‘başka bir şansım yok’ diyor. Ev tutabilmek ve eşya alabilmek için erkenden gelmiş, geçen hafta onun evini döşedik” şeklinde konuştu.

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