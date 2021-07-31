2021-07-31 10:17:59 Uluslararası ajanslar "dünya savaşı kapıda" dedi! Çin'den 3 dakika boyunca füze yağmuru
Çin, yeni "istila provasının" görüntülerini yayınladı. 3 dakika 52 saniyelik füze yağmurunu resmi televizyon kanalı ekrana getirdi. Çin işgal kuvvetlerinin yaptığı çıkarmaya iki ayrı drone sürüsü eşlik etti. Çin Komünist Partisi'nin yayın organı, ABD ve İngiltere'yi açık şekilde uyardı. Uluslararası medya, bir kez daha doruk noktasına fırlayan gerilim nedeniyle Üçüncü Dünya Savaşı'nın tetiklenebileceğini bildiriyor.