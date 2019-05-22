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Ülke tarihinde bir ilk! 4,7 milyarda 1 ihtimal gerçek oldu!

  • Polonya'da bir kadın, altı bebek dünyaya getirdi.

  • Tarihi doğum, ülkenin güneyindeki Krakow şehrinde gerçekleşti.

  • Halihazırda 2 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Klaudia Marzec, ikinci doğumuyla tarihe geçti.

  • Dördü kız, ikisi erkek olan bebekler 29 haftalık doğdu.

  • Krakow Üniversite Hastanesi'nde sezaryen yöntemiyle gerçekleşen doğuma doktor ve hemşirelerden oluşan 40 kişilik ekip katıldı.

  • Doğum öncesi yapılan kontrollerde beş bebek bekleniyordu.

  • Doğum esnasında altıncı bebeğin tespiti hem anne hem de doğum ekibi için büyük sürpriz oldu.

  • Bebeklerin ağırlıkları 890 gram ile 1 kilo 300 gram arasında değişiyor.

  • Altızların hastaneden en erken iki ay sonra çıkması bekleniyor.

  • Polonya tarihinde bir ilk olan doğum, ülkede büyük yankı buldu.

  • Tüm ülkeden aileye tebrik ve yardım teklifi yağdı.

  • Bebek bezi firmaları, mama ve oyuncak şirketleri başta olmak üzere birçok firma ve kişi yardım için sıraya girdi.

  • Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Tymon ve Filip adı verilen bebeklere Krakow Spor Kulübü ömür boyu maçlara ücretsiz giriş kartı hediye etti.

  • Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, altız doğumuna dünyada ender olarak rastlandığını söylüyor.

  • Doktorlar, istatistiklere göre altız doğurma ihtimalinin 4,7 milyarda bir olduğunu belirtiyor.

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