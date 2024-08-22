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Spor
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Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

2024-08-22 13:10:29
Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, dün İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Cimbom, Batshuayi'nin peş peşe attığı gollerle skoru 2-2'ye getirse de daha sonra penaltıdan yediği golle karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetin ardından Çekya takımının da kazanması UEFA ülke puanı sıralamasını da güncelledi. İşte ülke puanı sıralamasında güncel liste...

1
#1
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

#2
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

İsviçre ekibinin gollerini 3'üncü ve 45+4'üncü dakikalarda Joel Monteiro ile 86'ncı dakikada penaltıdan Filip Ugrinic kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini ise 67'nci ve 72'nci dakikalarda Michy Batshuayi attı.

#3
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

Galatasaray maçından sonra ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye'nin UEFA Ülke puanı sıralamasındaki en yakın rakibi Çekya, 4 takımla Avrupa'da mücadele ediyor.

#4
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar, oynanan 4 müsabakayla sona erdi. Bu maçların biri de en yakın rakibimiz olan Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag deplasmanda Malmö'ye konuk oldu. Çekya ekibi zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrıldı ve ülke puanına katkıda bulundu.

#5
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

Türkiye, geçtiğimiz sene temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı puanların ardından 9. basamağa kadar yükselmişti. 2024-2025 sezonunda ise alınan sonuçların ardından topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor.

#6
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

#7
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

1- İNGİLTERE - 89.160

#8
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

2-İTALYA - 79.106

#9
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

3- İSPANYA - 73.989

#10
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

4-ALMANYA - 71.660

#11
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

5- FRANSA - 58.093

#12
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

6- HOLLANDA - 54.566

#13
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

7- PORTEKİZ - 49.916

#14
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

8 - BELÇİKA - 43.600

#15
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

9- ÇEKYA - 36.550

#16
Foto - Ülke puanında fark açıldı! Galatasaray'ın Young Boys mağlubiyeti sonrası Türkiye'nin sırası...

10- TÜRKİYE - 35.300

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