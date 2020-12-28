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Dünya
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Ukrayna'dan flaş açıklama: Osmanlı arşivlerinde bulduk

2020-12-28 17:24:05
Ukrayna'dan flaş açıklama: Osmanlı arşivlerinde bulduk

Son dönemde Türkiye ile yakın ilişkiler kuran Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi.

#1
Foto - Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiga, Osmanlı döneminden kalma Ukrayna’ya ait belgelerin bulunduğunu açıkladı. Belgelerdeki Hürrem Sultan detayı dikkat çekti.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiga, Osmanlı döneminden kalma Ukrayna’ya ait belgelerin bulunduğunu açıkladı. Belgelerdeki Hürrem Sultan detayı dikkat çekti.

#2
Foto - Arşivlerde, Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin Osmanlı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin evraklar bulundu.

Arşivlerde, Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin Osmanlı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin evraklar bulundu.

#3
Foto - Evraklarda ayrıca askeri liderlerin yazışmaları, mektupları ortaya çıktı.

Evraklarda ayrıca askeri liderlerin yazışmaları, mektupları ortaya çıktı.

#4
Foto - Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga, Ukrayna basınına verdiği röportajda Osmanlı döneminden kalma Ukrayna için çok önemli evrakların bulunduğunu belirterek, “Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin Osmanlı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin evraklar bulundu. Osmanlı İmparatorluğu, o zamanlar birçok ülkenin jeopolitik çıkarlarının kesiştiği diplomatik bir merkezdi, Ukrayna da oradaydı. Bulduğumuz evraklar arasında, dönemin İstanbul büyükelçisi Aleksandr Lototsky’nin eşinin Ukrayna’ya has el işlemeli gömlek ile gazeteler için verdiği poz da var. Elçilik o dönemde diplomatlara benzeri görülmemiş 2 araba bile tahsis etmiş. O dönemde diplomatik hizmetin de sunulduğunu görüyoruz. Özellikle de Kırım hakkında araştırmacıları bekleyen çok fazla sayıda belge var. Askeri liderlerin yazışmaları, mektupları var. Hürrem Sultan’ın mektubunu da gördüm” şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga, Ukrayna basınına verdiği röportajda Osmanlı döneminden kalma Ukrayna için çok önemli evrakların bulunduğunu belirterek, “Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin Osmanlı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin evraklar bulundu. Osmanlı İmparatorluğu, o zamanlar birçok ülkenin jeopolitik çıkarlarının kesiştiği diplomatik bir merkezdi, Ukrayna da oradaydı. Bulduğumuz evraklar arasında, dönemin İstanbul büyükelçisi Aleksandr Lototsky’nin eşinin Ukrayna’ya has el işlemeli gömlek ile gazeteler için verdiği poz da var. Elçilik o dönemde diplomatlara benzeri görülmemiş 2 araba bile tahsis etmiş. O dönemde diplomatik hizmetin de sunulduğunu görüyoruz. Özellikle de Kırım hakkında araştırmacıları bekleyen çok fazla sayıda belge var. Askeri liderlerin yazışmaları, mektupları var. Hürrem Sultan’ın mektubunu da gördüm” şeklinde konuştu.

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