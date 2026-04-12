Pentapostagma sitesi duyurdu: Yunan'dan videolu Türkiye karalaması: Katil Netanyahu'ya destek
Pentapostagma sitesi duyurdu: Yunan'dan videolu Türkiye karalaması: Katil Netanyahu'ya destek
Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iftiralarla hedef almasına Türkiye’den yükselen tepkiler tüm dünyada haber olurken Yunanlılar işi karalamaya dönüştürdü. Erdoğan’ın 3 yıl önce bir iftarda söylediği sözlerin bir parçasını alıp yeni gibi paylaşan Pentapostagma sitesi, “Erdoğan, İsrail’i işgal etmekle tehdit etti” diyerek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de savaş çıkaracağını belirterek İsrail ağzıyla haber yaptı.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile İran’ın anlaşmaya varamamasına sevinip Tahran’la savaşmaya devam edeceklerini söylemesinin ardından Erdoğan’ın İran’ın yanında yer aldığını ve Kürtleri (PKK)katlettiğini ileri sürmesine Türkiye’den tepkiler yükseldi.

Türkiye’nin sert açıklamaları tüm dünya basınında yer alırken Yunan medyası işi karalama kampanyası için bir fırsat olarak gördü. Türkiye’yi uluslararası alanda savaş peşinde koşan ve İsrail’i tehdit eden bir ülke gibi gösterme çabasına giren Yunan Pentapostagma sitesi, karalama kampanyasına destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 yıl önce Rize’de bir iftarda yaptığı konuşmanın bir parçasını bağlamından koparıp verdi.

Haberde “Erdoğan İsraili işgal etmekle tehdit ediyor” ifadelerine yer veren Yunan sitesi, Doğu Akdeniz’de bir savaş çıkmasının yakın olduğunu ileri sürdü. Yunan sitesinin haberinde şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye ve İsrail, sert açıklamalar ve karşılıklı suçlamalarla yoğun bir çatışma yolunda ilerliyor. Netanyahu ve Erdoğan arasındaki çatışma, diplomatik kontrolün ötesine geçerek, iki dünyanın doğrudan çarpışmasına benziyor. Bu çatışma sadece bir anlaşmazlık değil; Doğu Akdeniz’i bir savaş alanına dönüştürmekle tehdit eden, kişiliklerin, dinlerin ve stratejik çıkarların topyekün bir savaşıdır.

Dünya, Washington ve Tahran arasındaki ateşkesin bir nebze olsun sakinlik getireceğini umarken, daha önce hiç görülmemiş bir diplomatik fırtına koptu. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kılıçlarını çekerek, siyasi nezaketin tüm sınırlarını aşan suçlamalarda bulundular ve askeri çatışmanın eşiğine geldiler.”

Yunan sitesi Türkiye’nin İsrail’e yönelik sert eleştiriler yaptığını belirttiği haberinde bir çok kullanıcının paylaştığı bir 3 yıl önceki bir Erdoğan videosuna da haberinde yer verdi. Videonun altına Erdoğan, İsrail’i işgal edeceğini iddia etti: “Karabağ’a girdiğimiz gibi, Libya’ya girdiğimiz gibi, İsrail’e de girebiliriz. Bunu yapmamak için hiçbir sebep yok. Sadece bu son adımı atmamız gerekiyor” ifadeleri verilerek Türkiye, dünyaya kötü ve kavgacı olarak lanse edilmeye çalışıldı.

Yorumlar

savaş olduğu anda

türkiye ile savaş olduğunda bizimle savasacak ülkeler <yunaistan <<israil <kürtler <ermeniler <<kıbrıs rum kesimi <<farsiler bunlar kesin her yerden saldırılar

israil türkiye savası hazırlıkmı

suriyedeki bir catısmamı yoksa kürtlerin bölgesindeki bir ctısmamı <<sizce israilel savasa girdiğimiz an <<<yunanlılar kesinlikle bize saldırır
