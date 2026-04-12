Burası Doğu Anadolu değil Akdeniz! Karlı Antalya ziyaretçi çekiyor
Sahil kesimlerinde ilkbaharın yaşandığı Antalya'da sahilden yarım saatlik bir yolculukla ulaşılan ve halen beyaz örtüyle kaplı olan 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın karlı zirvesi, ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatıyor. Tahtalı Dağı'nın zirvesine taşıma hizmeti veren Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, "Phaselis'te denize giren biri, 10 dakikada alt istasyon bölgemize ulaşabiliyor, oradan da 12 dakikalık bir teleferik yolculuğuyla zirvede kar heyecanı yaşayabiliyor" dedi.