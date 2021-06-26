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Dünya
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Ukrayna caddelerinde 'Türk bayrakları' dalgalandı!

2021-06-26 20:30:34
Ukrayna caddelerinde 'Türk bayrakları' dalgalandı!

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de 26 Nisan Kırım Tatar Milli Bayrak Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

#1
Foto - Kiev'in Kreşatik Caddesi'nde 36 metre boyunda ve 9 metre eninde Kırım Tatar Türklerine ait

Kiev'in Kreşatik Caddesi'nde 36 metre boyunda ve 9 metre eninde Kırım Tatar Türklerine ait "Altın Tarak Tamgalı" dev bayrağı taşıyan yüzlerce kişi Bağımsızlık Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında, "Kırım Ukrayna'dır" ve "Kırım, Vatan, Millet, Bayrak" sloganları atıldı. Etkinliğin ardından Bağımsızlık Meydanı'nda Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, "Umma" Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov, Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov ve pek çok katılımcı değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Çubarov AA muhabirine yaptığı açıklamada, 73 sene sonra 26 Haziran 1991'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın açıldığı günü bayrak günü olarak kutladıklarını anımsattı. Kırım işgal altında olduğu için böyle etkinliklerin orada yasak olduğunu belirten Çubarov, gerçekleştirilen bu tür organizasyonların önemine değinerek, insanların ruhlarını canlandırdığını kaydetti.

Çubarov AA muhabirine yaptığı açıklamada, 73 sene sonra 26 Haziran 1991'de 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın açıldığı günü bayrak günü olarak kutladıklarını anımsattı. Kırım işgal altında olduğu için böyle etkinliklerin orada yasak olduğunu belirten Çubarov, gerçekleştirilen bu tür organizasyonların önemine değinerek, insanların ruhlarını canlandırdığını kaydetti.

#3
Foto - Öte yandan diğer bir etkinlik Ukrayna Dışişleri Bakanlığında düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Çubarov'un katılımıyla Kırım Tatar Türk bayrağı göndere çekildi.

Öte yandan diğer bir etkinlik Ukrayna Dışişleri Bakanlığında düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Çubarov'un katılımıyla Kırım Tatar Türk bayrağı göndere çekildi.

#4
Foto - Kırım Tatar Milli Bayrak Günü - Türklüğü temsil eden gök mavisi zemin üzerinde yer alan ve binlerce yıldır çeşitli Türk boylarında da kullanılan üç dişli ve altın sarısı rengindeki Tarak Tamga'nın yer aldığı Kırım Tatarlarının milli bayrağı, 26 Haziran 1991'de toplanan 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda milli bayrak olarak kurultay salonlarına asılmıştı.

Kırım Tatar Milli Bayrak Günü - Türklüğü temsil eden gök mavisi zemin üzerinde yer alan ve binlerce yıldır çeşitli Türk boylarında da kullanılan üç dişli ve altın sarısı rengindeki Tarak Tamga'nın yer aldığı Kırım Tatarlarının milli bayrağı, 26 Haziran 1991'de toplanan 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda milli bayrak olarak kurultay salonlarına asılmıştı.

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