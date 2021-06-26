Ukrayna caddelerinde 'Türk bayrakları' dalgalandı!

Kiev'in Kreşatik Caddesi'nde 36 metre boyunda ve 9 metre eninde Kırım Tatar Türklerine ait "Altın Tarak Tamgalı" dev bayrağı taşıyan yüzlerce kişi Bağımsızlık Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında, "Kırım Ukrayna'dır" ve "Kırım, Vatan, Millet, Bayrak" sloganları atıldı. Etkinliğin ardından Bağımsızlık Meydanı'nda Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, "Umma" Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov, Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov ve pek çok katılımcı değerlendirmelerde bulundu.