2024-07-26 08:18:48 UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu: Başakşehir: 6 - La Fiorita: 1
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında RAMS Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita’yı 6-1’lik skorla mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 49. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Figueiredo, penaltı noktasının gerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 5-0 58. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Greco, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 5-1