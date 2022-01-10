Ucuz olduğu için önemsenmiyor! Tam bir şifa deposu

Uzmanlara göre, kereviz ile birlikte maydanozun etkileri güçlenir. Faydalı etkiler için günde 50 gr maydanoz tüketmek yeterlidir. Maydanozun bir başka kullanımı da kozmetiktir ve cildi iyileştirmek için maskeler ve losyonlar için kullanılır. Tüm ürünler iki gruba ayrılabilir. İlki maydanoz yapraklarından yapılan ev yapımı maskeler; ikincisi ise maydanozun köklerinden, yapraklarından ve tohumlarından elde edilen uçucu yağa dayanır. Bu tür ürünlerin cilt pigmentasyonunu giderdiğine, UV ışınlarından koruduğuna, tahrişi ve kızarıklığı giderdiğine ve ayrıca genel bir güçlendirici etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.