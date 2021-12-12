  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
7
Ucuz diye sakın almayın... İşte Çin kestanesinin 3 farkı

2021-12-12 12:51:55
Ucuz diye sakın almayın... İşte Çin kestanesinin 3 farkı

Çin kestanesi alanların hem parası gidiyor hem de kestaneye olan hevesi.

#1
Foto - Peki Çin kestanesi nasıl anlaşılır? İşte Çin kestanesinin 3 farkı…

Peki Çin kestanesi nasıl anlaşılır? İşte Çin kestanesinin 3 farkı…

#2
Foto - Kestane fiyatları kalitesine göre değişiyor. Özellikle Çin kestanesi alanlar kestane yediğine pişman oluyor.

Kestane fiyatları kalitesine göre değişiyor. Özellikle Çin kestanesi alanlar kestane yediğine pişman oluyor.

#3
Foto - Kestane kış mevsiminin vazgeçilmezi. Fakat bazı kestanelerin tadı istenen lezzeti vermediği gibi pişmek bilmiyor. Bunun sebebi Çin kestanesi olması. ÇİN KESTANESİNİN 3 FARKI

Kestane kış mevsiminin vazgeçilmezi. Fakat bazı kestanelerin tadı istenen lezzeti vermediği gibi pişmek bilmiyor. Bunun sebebi Çin kestanesi olması. ÇİN KESTANESİNİN 3 FARKI

#4
Foto - 1. Fiyatı diğer kestanelere göre daha ucuz. Örneğin, yerli kestane fiyatı 25-30 TL iken Çin kestanesi 15-18 TL'ye satılıyor.

1. Fiyatı diğer kestanelere göre daha ucuz. Örneğin, yerli kestane fiyatı 25-30 TL iken Çin kestanesi 15-18 TL'ye satılıyor.

#5
Foto - 2. Pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur.

2. Pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur.

#6
Foto - 3. Tadı yok ve kabuğu soyulmuyor

3. Tadı yok ve kabuğu soyulmuyor

EDHO oyuncusundan çarpıcı itiraf: Valinin oğlu ile aynı durumdaydık
Medya

EDHO oyuncusundan çarpıcı itiraf: Valinin oğlu ile aynı durumdaydık

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Şahin Ağa rolünü oynayan Turgay Tanülkü, oyunculuk kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı...
CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi
Gündem

CHP'den Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sürpriz çıkış! İlk kez isim verdi

CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ilk kez isim..
Bakan Koca açıkladı! Omicron Türkiye'de görüldü
Sağlık

Bakan Koca açıkladı! Omicron Türkiye'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüsün omicron varyantının görüldüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021'de başarmaya çok yaklaştı! Merhum Erbakan bu hedefi 1996'da ortaya koymuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021’de başarmaya çok yakın olduğu dış ticaret açığını kapatma hedefini, merhum Erbakan Hoca 1996’da h..
Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?
Spor

Başakşehir-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti?

Başakşehir maçı ne oldu? Süper Lig'in 16.haftasında Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Peki, Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne..
Türkiye'den Bosna-Hersek mesajı
Gündem

Türkiye'den Bosna-Hersek mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Bosna-Hersek'i güçlü bir biçimde desteklediğini kaydetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay