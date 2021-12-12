2021-12-12 12:51:55 Ucuz diye sakın almayın... İşte Çin kestanesinin 3 farkı
Çin kestanesi alanların hem parası gidiyor hem de kestaneye olan hevesi.
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Çin kestanesi alanların hem parası gidiyor hem de kestaneye olan hevesi.
Peki Çin kestanesi nasıl anlaşılır? İşte Çin kestanesinin 3 farkı…
Kestane fiyatları kalitesine göre değişiyor. Özellikle Çin kestanesi alanlar kestane yediğine pişman oluyor.
Kestane kış mevsiminin vazgeçilmezi. Fakat bazı kestanelerin tadı istenen lezzeti vermediği gibi pişmek bilmiyor. Bunun sebebi Çin kestanesi olması. ÇİN KESTANESİNİN 3 FARKI
1. Fiyatı diğer kestanelere göre daha ucuz. Örneğin, yerli kestane fiyatı 25-30 TL iken Çin kestanesi 15-18 TL'ye satılıyor.
2. Pişince kabuğundan ayrılmaz ve beyaz beyaz köpürdüğü de olur.
3. Tadı yok ve kabuğu soyulmuyor
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