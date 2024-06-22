2024-06-22 12:10:09 Tuz Gölü pembe renge büründü
Vatandaşların ortopedik rahatsızlıklarına şifa bulmak için geldiği Tuz Gölü'nde algler ve bakteriler nedeniyle suyun rengi pembeye büründü. Havadan bakıldığında "pembe beyaz" bir renk şöleni ortaya çıktı. Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Tuz Gölü'nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor. Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.