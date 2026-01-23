TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’ndan heyecalandıran sözler: HÜRJET'te hedef ayda 3 uçak, 10-12 GÖKBEY teslim edilecek

"İlkini nisan sonu diye planlamıştık ama mayıs, bilemediniz haziran aylarında inşallah uçmuş olur. Ufak tefek son dakika rötuşlar, son dakika aksaklıklar her zaman böyle büyük projelerde çıkabiliyor. Hazirana kadar KAAN'ın birinci prototipinin uçmuş olduğunu göreceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. İkinci prototip onun arkasından gelecek çünkü yoğun bir test kampanyamız var. Üçüncü prototip de onun arkasından. İkinci prototipi bu senenin sonuna kadar, üçüncüyü de ya bu senenin sonunda ya da önümüzdeki senenin başında teste sokmayı planlıyoruz. Bunların yer testleri var, 2-3 ay yer testleri, sistem, rezonans, yakıt, elektrik, bütün testlerin yapılması lazım ki biz uçuşa salimen gönül rahatlığıyla verebilelim." KAAN'ın yerli motorunu 2032'de bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Demiroğlu, Blok 10 ve 20 olarak adlandırılan 20 ila 40 arasındaki KAAN'ı da F110 motoruyla yapacaklarını dile getirdi. Mehmet Demiroğlu, "2029 itibariyle biz artık seri üretim kısmını geçmiş ve teslimatlara başlamış oluruz. Yakınlarda da 20 tanenin resmi siparişini alacağımızı bekliyoruz." dedi.