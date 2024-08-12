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Turkuaz rengiyle hayran bırakan gölet: Değirmendere

2024-08-12 12:24:22
Turkuaz rengiyle hayran bırakan gölet: Değirmendere

Kahramanmaraş'ta bulunan Değirmendere göleti rengiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor.

#1
Foto - Turkuaz rengiyle hayran bırakan gölet: Değirmendere

Kahramanmaraş'ta dağların arasında bulunan ve turkuaz rengiyle mest eden Değirmendere Göleti, görenleri kendine hayran bırakıyor.

#2
Foto - Turkuaz rengiyle hayran bırakan gölet: Değirmendere

Göksun ilçesinde bulunan gölet adını Değirmendere Mahallesi'nden alıyor.

#3
Foto - Turkuaz rengiyle hayran bırakan gölet: Değirmendere

Bin 500 rakımda bulunan gölet, Göksun - Andırın karayolu üzerinde bulunuyor. Ormanlık alan ve geçiş güzergahında olan gölet kamp yapmak isteyenlerin de uğrak mekanı.

#4
Foto - Turkuaz rengiyle hayran bırakan gölet: Değirmendere

Turkuaz renginin tonlarını barındıran gölet, doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.

#5
Foto - Turkuaz rengiyle hayran bırakan gölet: Değirmendere

Vatandaşlardan Mehmet Yalçın, “Çok güzel ve harika bir gölet. Buradan geçen tüm insanları etkiliyor. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.

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