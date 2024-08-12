2024-08-12 12:24:22 Turkuaz rengiyle hayran bırakan gölet: Değirmendere
Kahramanmaraş'ta bulunan Değirmendere göleti rengiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor.
Yunanistan savaş uçaklarına o sistemi yüklerse Türkiye'ye para ödeyecek! İşte şimdi köşeye sıkıştılar
Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili son karar ortaya çıktı! 'Bu nasıl düşmanlık' dedirtti
Türkiye "S-400'leri satın F-35'leri alın" teklifini reddedip boyun eğmemişti! ABD'ye itaat ülkeye silah yağacak
Kahramanmaraş'ta bulunan Değirmendere göleti rengiyle herkesi kendisine hayran bırakıyor.
Kahramanmaraş'ta dağların arasında bulunan ve turkuaz rengiyle mest eden Değirmendere Göleti, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Göksun ilçesinde bulunan gölet adını Değirmendere Mahallesi'nden alıyor.
Bin 500 rakımda bulunan gölet, Göksun - Andırın karayolu üzerinde bulunuyor. Ormanlık alan ve geçiş güzergahında olan gölet kamp yapmak isteyenlerin de uğrak mekanı.
Turkuaz renginin tonlarını barındıran gölet, doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor.
Vatandaşlardan Mehmet Yalçın, “Çok güzel ve harika bir gölet. Buradan geçen tüm insanları etkiliyor. Bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyoruz” dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23