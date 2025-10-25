Türkiye’yi ve bölgeyi bekleyen büyük tehlike: Son 52 yılın en kötüsü!

‘SUYA ERİŞİM ZORLAŞACAK’ Raporu değerlendiren Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, bölgenin ciddi kuraklık tehlikesi altında olduğu uyarısında bulundu. Gelecekte suya erişimin zorlaşacağını belirten Can, “Bu veriler bize ciddi uyarılarda bulunuyor. Gelecek adına kaygı verici. Mersin Üniversitesi'nce yapılan araştırmaya göre, özellikle İstanbul, Adana, Mersin ve Diyarbakır’ın kuraklık seviyesinin çok yüksek olduğu ve önlem alınmadığı takdirde 2030 yılında içme suyuna erişimde zorlanılacağı belirtildi. Yine Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bir çalışmasına göre ise Mersin ciddi anlamda kuraklık yaşayan ve taşkın riski taşıyan bölgeler arasında yer alıyor” dedi.