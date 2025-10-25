Türkiye’yi ve bölgeyi bekleyen büyük tehlike: Son 52 yılın en kötüsü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1 Ekim 2024- 30 Eylül 2025 dönemini kapsayan 2025 su yılı raporu açıklandı. Rapora göre, Türkiye genelinde metrekareye 422,5 kilogram yağış düştü. Bu değer, uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 29 altında kaydedildi. Türkiye genelindeki 12 aylık yağış verileri, son 52 yılın en düşük seviyesine indi. Bölgelere göre yağış verilerinde ise Akdeniz'de yüzde 31 azalma kaydedildi. Üç aylık kuraklık değerlendirmesine göre ise Marmara Bölgesi'nin tamamında orta ve üzeri şiddette meteorolojik kuraklık yaşandı. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çeşitli illerinde de değişen şiddetlerde meteorolojik kuraklık tespit edildi.