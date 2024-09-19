2024-09-19 13:06:48 Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'yi teyakkuza geçiren bir uyarı yayınladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'yi teyakkuza geçiren bir uyarı yayınladı.
Meteoroloji, 19 Eylül tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı Ege illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak
Sıcaklıklar düşüyor - Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarlar orta kuvvette esecek - Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle yağış alan bölgelerde rüzgar, geçici olarak kuvvetlenebilir.
Kuvvetli yağış uyarısı - Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
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