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Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

2024-09-19 13:06:48
Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'yi teyakkuza geçiren bir uyarı yayınladı.

#1
Foto - Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

Meteoroloji, 19 Eylül tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak.

#2
Foto - Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bazı Ege illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

#3
Foto - Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

Sıcaklıklar düşüyor - Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

#4
Foto - Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

Rüzgarlar orta kuvvette esecek - Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle yağış alan bölgelerde rüzgar, geçici olarak kuvvetlenebilir.

#5
Foto - Türkiye'yi teyakkuza geçiren uyarı

Kuvvetli yağış uyarısı - Meteoroloji, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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