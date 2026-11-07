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Dünya
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Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: "Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: “Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz”

Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat zaptını onaylaması Yunanistan'da şok etkisine yol açarken, ülkenin önde gelen medyası ve siyasi çevreleri tarihi yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Kathimerini gazetesinde yer alan analizlerde Atina yönetiminin zamanında ve öngörülü hareket edemediği sert bir dille eleştirilirken, "Kendimizi rahatlığa kaptırdık ve başkalarının hamlelerini öngöremedik" denildi.

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Foto - Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: "Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu güçlendiren Libya ile deniz yetki anlaşması, iki ülkenin denizlerdeki haklarını ortak zeminde buluşturdu. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları, uzun yıllardır bölge ülkeleri arasındaki diplomatik mücadelenin merkezinde yer alırken, Yunanistan'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarını daraltmaya yönelik temelsiz tezleri Ankara'nın aldığı kararlar ile büyük darbe almaya devam ediyor. Atina'ya vurulan son darbe ise Libya Temsilciler Meclisi'nin deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan Mutabakat Zaptı'nı onaylaması oldu.

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Foto - Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: "Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz"

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin yer alan bir analizde Atina yönetimi adeta yerden yere vuruldu. Haberde, Yunanistan'ın Libya ile ilişkilerinde yıllar içinde yapılan hatalar ve harekete geçmeme konusunda suçlanacak çok kişi olduğu ifade edilirken, "Eğer yirmi yıldan daha uzun bir süre önce Mısır ve Libya ile deniz sınırlandırma anlaşmaları imzalamış olsaydık, şu anki çıkmazda olmazdık" denildi.

#3
Foto - Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: "Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz"

Kaçırılan fırsatların, ulusal öneme sahip diğer konular da dahil olmak üzere, Yunan politikasında uzun zamandır tekrar eden bir tema olduğu dile getirilen analizde, Atina yönetiminin, koşullar daha elverişliyken zamanında ve öngörülü hareket edemediği vurgulandı. Analizde, "Kendimizi rahatlığa kaptırdık ve başkalarının hamlelerini öngöremedik. Eksikliklerin listesi uzun. Adil, bilgili eleştiriler ve sorumluların hesap vermesi için bolca alan var" ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: "Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz"

Türkiye-Libya deniz mutabakat zaptı örneğinde, Yunan-Amerikan topluluğunun rolünün özellikle dikkat çekici olduğunun altı çizilen haberde, ABD yönetiminin konuya ilişkin tutumuna da dikkat çekildi.

#5
Foto - Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: "Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz"

Haberde, gecikmelere ve harekete geçmedeki başarısızlıklara rağmen Atina'nın Yunan ulusal çıkarlarına son derece zarar verecek bu gelişmeyi önlemesi gerektiğinin altı çizildi. Haberde, Yunanistan'ın ABD, İsrail ve Mısır ile Türkiye-Libya hamlesine karşı koyması gerektiğini dile getirilirken, Ankara'nın hamlelerinin bundan sonra yakından takip edilmesi ve uzun vadeli olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

#6
Foto - Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: "Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz"

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