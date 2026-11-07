Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: “Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz”
Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat zaptını onaylaması Yunanistan'da şok etkisine yol açarken, ülkenin önde gelen medyası ve siyasi çevreleri tarihi yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Kathimerini gazetesinde yer alan analizlerde Atina yönetiminin zamanında ve öngörülü hareket edemediği sert bir dille eleştirilirken, "Kendimizi rahatlığa kaptırdık ve başkalarının hamlelerini öngöremedik" denildi.