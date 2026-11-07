Ankara’ya sürekli kafa tutan ülke sonunda yenilgiyi itiraf etti: “Kendimizi rahatlığa kaptırdık, Türkiye karşısında çaresiziz”

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin yer alan bir analizde Atina yönetimi adeta yerden yere vuruldu. Haberde, Yunanistan'ın Libya ile ilişkilerinde yıllar içinde yapılan hatalar ve harekete geçmeme konusunda suçlanacak çok kişi olduğu ifade edilirken, "Eğer yirmi yıldan daha uzun bir süre önce Mısır ve Libya ile deniz sınırlandırma anlaşmaları imzalamış olsaydık, şu anki çıkmazda olmazdık" denildi.