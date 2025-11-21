  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tedesco'yu mest eden isim meğer başkaymış: Transferde büyük şaşırtacak, yönetime raporla bildirdi

Ne yaptılarsa olmadı! Artık başka çare kalmadı: Ülkenin başkenti değişiyor

Yeni BMW iX3 batarya rekoru kırdı: Alman otomobil üreticisi piyasayı altüst etti! Rakiplere karşı adeta savaş açtığını ilan etti

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye Arjantin'den transfer mi geliyor? Müthiş gelişme...

İstanbul'da organik yaşam! Stresten uzak köy hayatı yaşıyorlar

Çalışmalar acilen başladı: Türkiye'ye saldırmak için 19 tane savaş helikopteri alıyorlar

Acilen başladılar: Galatasaray'dan Robinho Jr. hamlesi! Transferde rakip Chelsea

Ateşkes ilan edildi ama..! Gazze'de soykırım devam ediyor

Sular çekilince böyle oldu! Tuz Gölü, Pamukkale travertenlerini andırdı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’yi ayağa kaldıran dosyaya Sedat Peker de dahil oldu: Delil getirene 25 milyon vereceğim

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’yi ayağa kaldıran dosyaya Sedat Peker de dahil oldu: Delil getirene 25 milyon vereceğim

Cinayet mi sıradan bir ölüm mü olduğu konusunda tartışmanın sürdüğü ismin dosyasıyla ilgili soruşturma sürerken Sedat Peker de olaya dahil oldu. Peker'in avukatı Ersan Barkın davayı üstlenebileceğini duyurmasının ardından Sedat Peker, "Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Cinayeti aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir." dedi.

6
#1
Foto - Türkiye’yi ayağa kaldıran dosyaya Sedat Peker de dahil oldu: Delil getirene 25 milyon vereceğim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de yurttan çıktıktan sonra kaybolmuş ve cansız bedeni 15 Ekim'de İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu tartışmaları devam ederken, olayın sırrının çözülmesi amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor. Sır perdesi aralanmaya çalışılan olayda, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin raporu, genç kızın vücudunda kimliği belirsiz iki erkeğe ait DNA bulunduğunu ortaya koymuştu.

#2
Foto - Türkiye’yi ayağa kaldıran dosyaya Sedat Peker de dahil oldu: Delil getirene 25 milyon vereceğim

Raporun basına yansımasının ardından, Manisa'da yaşayan bir vatandaşın savcılığa verdiği ifade soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı. Sürpriz tanık, Rojin'in kaybolduğu 27 Eylül akşamı misafirhaneye dönerken yolda Rojin'i gördüğünü düşündüğünü söyledi. Sürpriz tanık, "Bir erkek, Rojin'e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. 'Var' yanıtını verdi" dedi.

#3
Foto - Türkiye’yi ayağa kaldıran dosyaya Sedat Peker de dahil oldu: Delil getirene 25 milyon vereceğim

Soruşturmada bunlar yaşanırken Dubai'de yaşayan ve hakkında Türkiye'de "organize suç örgütü lideri" olmaktan tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Rojin Kabaiş davasının avukatlığını da üstleneceğini söylemişti. Barkın, "Sayın Sedat Peker de Rojin'in dosyasının sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Sanırım kendisi bu desteği önümüzdeki günlerde farklı bir anlam yükleyerek açıklayacak"demişti. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Sedat Peker, Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak bilgi, belge ve delil sunana 25 milyon vereceğini söyledi.

#4
Foto - Türkiye’yi ayağa kaldıran dosyaya Sedat Peker de dahil oldu: Delil getirene 25 milyon vereceğim

Peker, "Rojin'in babasına ulaşması için avukatım Ersan Barkın'a ricada bulundum. Rojin kardeşimizin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailenin yanında olduğumuzu, elimden bir şeyler gelirse katkı sağlamak istediğimi söyledim. Sağolsunlar olur verdiler. Zaten ikinci adli tıp raporu çıktıktan sonra şüpheye yer bırakılmayacak şekilde Rojin kardeşimizin birden fazla insan tarafından tecavüze uğrayıp katledildiği anlaşıldı. Baba Nizamettin Bey en başından itibaren bu olayı bilenlerin üniversiteden ya da çalıştıkları işten atılma korkusuyla, başlarına bir şey gelir endişesiyle konuşamadıklarını söylüyordu. Saygı abi sizinle yapmış olduğum bu röportaj vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Rojin kardeşimizin cinayetini aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir. Öğrencilerse üniversiteden atılmayı sorun etmesinler. Bu parayla dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyabilirler. Çalıştıkları yerden (üniversite) atılacaklarını düşünüyorlarsa, bu parayla kendilerine yeni bir düzen rahatlıkla kurabilirler. Canlarına bir zeval geleceğini düşünüyorlarsa onlara şunu söylemek isterim: Türk polisi, jandarması onları mutlaka korur. Ancak bunun ötesinde bu ülkenin namuslu her ferdi gibi ben de bu bilgiyi verenleri korumak için sahip olduğum tüm imkanları seferber ederim." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Vay be, artık Türkiyede adalete bak..

Deddg

Sedat reis sen cumhurbaşkanlığına adaylığını koy yoluna başımı koyarım feda olsun senin için. Büyük adamsın reis. Yeminle söylüyorum ölümüne seninle giderim.
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu
Gündem

PKK kurşun sıkarken kent uzlaşısı yapan siz değil miydiniz? Dervişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a İmralı mektubu

Terör örgütü PKK kanlı eylemlerine devam ederken kent uzlaşısına imza atan İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Başkan Recep Tayyip..
Çöpler Altın Madeni’nin kapalı kalması İliç’te hayatı durma noktasına getirdi
Gündem

Çöpler Altın Madeni’nin kapalı kalması İliç’te hayatı durma noktasına getirdi

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin 21 aydır kapalı olması, ilçe ve bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. İşsizlik artarken, ..
1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı
Gündem

1.6 milyon tazminat kazandı: Kadın yöneticiyle tokalaşmadı diye işten atılmıştı

Hollanda’da COA’da görevli Müslüman bir çalışan, tokalaşmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Mahkeme, işverenin 34 bin euro (1 milyon 666 bi..
Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı
Gündem

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, gündüz vakti bir eczanenin önü korkunç bir cinsel saldırı girişimine sahne oldu. İş arkadaşının son anda yetiş..
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Rusya, Yunanistan’ın Ukrayna ile insansız su üstü aracı üretme kararına tepki gösterdi

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!
Siyaset

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!

Bazı hatalarına rağmen Müslüman Türk halkının manevi değerlerine sahip çıkan ve kemalist darbeciler tarafından idam edilen eski başbakan Adn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23