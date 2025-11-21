Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Türkiye’yi ayağa kaldıran dosyaya Sedat Peker de dahil oldu: Delil getirene 25 milyon vereceğim
Cinayet mi sıradan bir ölüm mü olduğu konusunda tartışmanın sürdüğü ismin dosyasıyla ilgili soruşturma sürerken Sedat Peker de olaya dahil oldu. Peker'in avukatı Ersan Barkın davayı üstlenebileceğini duyurmasının ardından Sedat Peker, "Türkiye kamuoyuna şunu açıkça söylemek isterim: Cinayeti aydınlatacak bilgi, belge ve delili kim sağlarsa kendisine 25 milyon lira tarafımdan hediye olarak verilecektir." dedi.