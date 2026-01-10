  • İSTANBUL
Türkiye’ye kafa tutuyorlardı! İsrail’den yardım aldılar, 300 kilometre menzilli füzeyi tanıttılar
Giriş Tarihi:

Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İsrail'den yardım aldılar, 300 kilometre menzilli füzeyi tanıttılar

Hindistan'ın 'Türk insansız hava araçlarını vuracağız' yönündeki tehdidi gündemdeki yerini korurken 300 kilometre menzilli füze ateşlendi.

Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İsrail'den yardım aldılar, 300 kilometre menzilli füzeyi tanıttılar

Hindistan savunma sanayii alanından yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. İsrail tarafından geliştirilen teknoloji ile iki farklı füze ürettiler. Hindistan, savunma sanayiindeki yerli üretim stratejisi kapsamında geliştirdiği yeni uzun menzilli çok namlulu roket sistemi Suryastra’yı ilk kez kamuoyuna tanıttı.

Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İsrail'den yardım aldılar, 300 kilometre menzilli füzeyi tanıttılar

Jaipur kentinde gerçekleştirilen Ordu Günü geçit töreni provalarında sergilenen platform, Hindistan’ın şimdiye kadar geliştirdiği ilk yerli çok kalibreli roket fırlatma sistemi olma özelliğini taşıyor. Esnek ve modüler bir tasarıma sahip olan Suryastra, aynı fırlatıcı üzerinde farklı çaplardaki roket ve füzeleri bir arada taşıyıp ateşleyebiliyor. Tören provasında görücüye çıkan versiyonda, 300 kilometre menzilli iki adet 370 mm Predator Hawk füzesi ile 150 kilometre menzile kadar etkili olan dört adet 306 mm güdümlü roketin yüklü olduğu görüldü.

Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İsrail'den yardım aldılar, 300 kilometre menzilli füzeyi tanıttılar

Bu konfigürasyon, sistemin hem derin taarruz hem de orta menzilli hassas vuruş operasyonlarını aynı anda gerçekleştirmesine olanak tanıyor. İsrail merkezli Elbit Systems tarafından geliştirilen PULS teknolojisi temel alınarak inşa edilen Suryastra, Hindistan’ın bu teknolojiyi yerelleştirip modernize etmesiyle ortaya çıktı. Klasik roket sistemlerinin aksine platform değişikliğine gerek duymadan farklı mühimmat türleriyle görev yapabilen sistem, savaş alanında ordunun hızlı ve etkili ateş gücü kullanmasına imkan sağlıyor.

Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İsrail'den yardım aldılar, 300 kilometre menzilli füzeyi tanıttılar

Sistemin tanıtımı, Hindistan Kara Kuvvetleri ile yerli savunma şirketi NIBE Limited arasında imzalanan yaklaşık 69 milyon ABD doları değerindeki üretim sözleşmesinin ardından yapıldı. NIBE, İsrailli ortaklarıyla birlikte sistemin üretimini üstlenecek.

Türkiye'ye kafa tutuyorlardı! İsrail'den yardım aldılar, 300 kilometre menzilli füzeyi tanıttılar

Savunma yetkilileri, Suryastra’nın özellikle düşman tahkimatları, lojistik üsler ve yüksek değerli hedeflerin hassas şekilde vurulmasında kritik bir rol oynayacağını vurguluyor.

