Türkiye’ye kafa tutuyorlardı! İsrail’den yardım aldılar, 300 kilometre menzilli füzeyi tanıttılar

Jaipur kentinde gerçekleştirilen Ordu Günü geçit töreni provalarında sergilenen platform, Hindistan’ın şimdiye kadar geliştirdiği ilk yerli çok kalibreli roket fırlatma sistemi olma özelliğini taşıyor. Esnek ve modüler bir tasarıma sahip olan Suryastra, aynı fırlatıcı üzerinde farklı çaplardaki roket ve füzeleri bir arada taşıyıp ateşleyebiliyor. Tören provasında görücüye çıkan versiyonda, 300 kilometre menzilli iki adet 370 mm Predator Hawk füzesi ile 150 kilometre menzile kadar etkili olan dört adet 306 mm güdümlü roketin yüklü olduğu görüldü.