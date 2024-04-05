Türkiye'ye ilan ettiler: Emeklilere 20 bin lira vereceğiz

İlk adım seçimlerden önce kamu bankalarından gelmişti. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank emekliye promosyon ücretlerini 12 bin TL’ye kadar çıkardıklarını duyurdular. Emekli maaşını bu üç kamu bankasından birine taşıyan emeklilerin maaşları 10 bin liraya kadar olanlar 5 bin TL, maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olanlar 8 bin TL, maaşı 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL, maaşı 20 bin TL’nin üzerinde olanlar ise 12 bin TL promosyon almaya hak kazanıyor. Ödemeler üç yılda bir yapılıyor. Türkiye İş Bankası da emekli maaş promosyonlarını kamu bankalarında olduğu gibi 12 bin TL’ye yükselttiğini duyurdu.