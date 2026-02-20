Türkiye’nin “uzun ömür” şampiyonu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesi herkesi şaşırttı
TÜİK'in yayınladığı güncel yaşam süresi istatistikleri, Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı illeri tescilledi. Listenin zirvesinde 80,5 yıllık ortalama ile Tunceli yer alırken, onu Muğla ve Mardin gibi coğrafi olarak birbirinden çok farklı şehirler takip etti. Sağlık altyapısı ve yaşam kalitesinin etkisiyle şekillenen listede, Karadeniz illerinin kadınlardaki yüksek yaşam süresi başarısı dikkat çekiyor.