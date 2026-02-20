  • İSTANBUL
Türkiye’nin "uzun ömür" şampiyonu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesi herkesi şaşırttı
Giriş Tarihi:

Türkiye’nin “uzun ömür” şampiyonu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesi herkesi şaşırttı

TÜİK'in yayınladığı güncel yaşam süresi istatistikleri, Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı illeri tescilledi. Listenin zirvesinde 80,5 yıllık ortalama ile Tunceli yer alırken, onu Muğla ve Mardin gibi coğrafi olarak birbirinden çok farklı şehirler takip etti. Sağlık altyapısı ve yaşam kalitesinin etkisiyle şekillenen listede, Karadeniz illerinin kadınlardaki yüksek yaşam süresi başarısı dikkat çekiyor.

TÜİK'in yayınladığı güncel istatistikler, Türkiye'nin bazı illerinde yaşam süresinin ortalamanın belirgin şekilde üzerinde olduğunu ortaya çıkardı. Sağlık altyapısı, çevresel etkenler ve yaşam kalitesi ile öne çıkan bu şehirler ise bir hayli merak konusu oldu. Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan 10 şehri:

10. ANKARA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7 Ortalama: 79,4

9. ADIYAMAN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6 Ortalama: 79,5

8. RİZE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,3 Ortalama: 79,6

7. ORDU Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 76,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 83 Ortalama: 79,8

6. TRABZON Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,4 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0 Ortalama: 79,8

5. GÜMÜŞHANE Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,6 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1 Ortalama: 79,9

4. GİRESUN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,3 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9 Ortalama: 80,1

3. MARDİN Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9 Ortalama: 80,3

2. MUĞLA Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7 Ortalama: 80,5

1. TUNCELİ Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 85,7 Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2 Ortalama: 80,5

