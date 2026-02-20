Türkiye’nin “uzun ömür” şampiyonu şehirleri belli oldu! Listenin zirvesi herkesi şaşırttı

TÜİK'in yayınladığı güncel istatistikler, Türkiye'nin bazı illerinde yaşam süresinin ortalamanın belirgin şekilde üzerinde olduğunu ortaya çıkardı. Sağlık altyapısı, çevresel etkenler ve yaşam kalitesi ile öne çıkan bu şehirler ise bir hayli merak konusu oldu. Peki, Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il hangisi? İşte Türkiye'nin en uzun yaşayan 10 şehri: