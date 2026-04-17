Türkiye'nin sessizce geliştirdiği AWACS'larla ilgili olay çıkış: 2030'dan önce bu teknolojiye kimse ulaşamaz
Batı basını, Türkiye'nin envanterinde yer alan erken uyarı ve kontrol uçakları olan AWACS’larla ilgili çarpıcı bir analize imza attı.
War isimli haber sitesinde yer alan haberde, Türkiye'nin AWACS uçağı teknolojisinde diğer devletlere kıyasla dört sene ileride olduğu savunuldu. İşte haberde yer alan detaylar:
Türkiye'nin hava kaynaklı gözetleme teknolojisinde NATO'nun önünde olduğu bildiriliyor. Tümgeneral Mete Koş, Barış Kartalı AWACS uçağının bölgede olup biten her şeyi gerçek zamanlı olarak izleyebildiğini vurgulayarak gücüne dikkat çekiyor.
Mevcut Türk yetenekleri NATO sistemlerini aştı ve bu seviye 2030'dan önce ulaşılamayacak bir noktaya ulaştı. Ankara, dijital egemenliğini güçlendirmeye ve erken uyarı sistemlerindeki üstünlüğünü pekiştirmeye devam ediyor.
AWACS ÖZELLİKLERİ: Türkiye'nin envanterinde bulunan AWACS (Havadan Erken İhbar ve Kontrol - HİK) uçakları, "Barış Kartalı" projesi kapsamında Boeing firmasından alınan Boeing 737 AEW&C (E-7T) tipi uçaklardır. Bu uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri'nin "gökyüzündeki gözü" olarak bilinir ve savaş uçaklarına komuta kontrol desteği sağlar. Hava sahası gözetlemesi yapmak. Dost/Düşman ayrımı (IFF) gerçekleştirmek. Hava savunma operasyonlarında taktik komuta merkezi görevi üstlenmek.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23