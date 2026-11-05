Türkiye'nin sanayi devinden kötü haber geldi: Konkordato ilan ettiler
Önemli sanayi kuruluşlarından birisi olan İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İzçe Dış Ticaret Anonim Şirketi'nden kötü haber geldi. Şirket konkordato ilan etti.
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Önemli sanayi kuruluşlarından birisi olan İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İzçe Dış Ticaret Anonim Şirketi'nden kötü haber geldi. Şirket konkordato ilan etti.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, 1997 yılından bu yana demir çelik sektöründe faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İzçe Dış Ticaret Anonim Şirketi, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.
İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlerin konkordato talebini kabul ederek, 2 Kasım 2026 tarihinden başlamak üzere üç ay geçici mühlet verdi.
Bornova’da hurda ve çelik ticaretinde uzun yıllardır bulunan Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş’ın kurduğu şirketler, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere yedek parça, ağır makine, makine imalat, savunma, tarım, beyaz eşya sanayisine yönelik çalışıyor.
Şirketlerin hisseleri, geçtiğimiz ay Temurtaş ailesinden aynı sektörde faaliyet gösteren iş insanı Caner Bolat’a geçmişti.
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