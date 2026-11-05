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Türkiye'nin sanayi devinden kötü haber geldi: Konkordato ilan ettiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye'nin sanayi devinden kötü haber geldi: Konkordato ilan ettiler

Önemli sanayi kuruluşlarından birisi olan İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İzçe Dış Ticaret Anonim Şirketi'nden kötü haber geldi. Şirket konkordato ilan etti.

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Foto - Türkiye'nin sanayi devinden kötü haber geldi: Konkordato ilan ettiler

Tekreferans'ta yer alan habere göre, 1997 yılından bu yana demir çelik sektöründe faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İzçe Dış Ticaret Anonim Şirketi, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

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Foto - Türkiye'nin sanayi devinden kötü haber geldi: Konkordato ilan ettiler

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlerin konkordato talebini kabul ederek, 2 Kasım 2026 tarihinden başlamak üzere üç ay geçici mühlet verdi.

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Foto - Türkiye'nin sanayi devinden kötü haber geldi: Konkordato ilan ettiler

Bornova’da hurda ve çelik ticaretinde uzun yıllardır bulunan Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş’ın kurduğu şirketler, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere yedek parça, ağır makine, makine imalat, savunma, tarım, beyaz eşya sanayisine yönelik çalışıyor.

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Foto - Türkiye'nin sanayi devinden kötü haber geldi: Konkordato ilan ettiler

Şirketlerin hisseleri, geçtiğimiz ay Temurtaş ailesinden aynı sektörde faaliyet gösteren iş insanı Caner Bolat’a geçmişti.

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