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Türkiye'nin sakin cenneti: Finike

2024-09-18 11:37:16
Türkiye'nin sakin cenneti: Finike

Antalya'nın Finike ilçesi doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

#1
Foto - Türkiye'nin sakin cenneti: Finike

Antalya'nın tarımsal ürünleri, doğası ve tarihi yerleriyle ön plana çıkan ilçesi Finike, geçen yıl Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Türkiye Ağı’na dahil olan 22'nci ilçe oldu.

#2
Foto - Türkiye'nin sakin cenneti: Finike

Portakal ağaçları ve mavi denizin bir arada olduğu ilçe, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor.

#3
Foto - Türkiye'nin sakin cenneti: Finike

Sakin ve huzurlu havanın hakim olduğu ilçede Finike-Demre yolu arasında kalan koylar ise görenleri hayran bırakıyor.

#4
Foto - Türkiye'nin sakin cenneti: Finike

Güzergah boyunca eşsiz doğal güzelliğe sahip turkuaz renkteki koylar, yaz aylarında tatilcilerin de tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor.

#5
Foto - Türkiye'nin sakin cenneti: Finike

Kayalıklar arasında kalan doğa harikası koylar, teknelerin de uğrak noktaları arasında.

#6
Foto - Türkiye'nin sakin cenneti: Finike

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