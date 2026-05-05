Türkiye’nin “Milli Robot Asker”i gümbür gümbür geliyor! BARKAN 3 ilk kez SAHA 2026’da görücüye çıkıyor
Türkiye'nin teknoloji devi HAVELSAN, insansız kara araçları ailesinin en yeni ve gelişmiş üyesi olan BARKAN 3’ü ilk kez SAHA 2026 Fuarı’nda sergileyeceğini müjdeledi. 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan dev organizasyonda, BARKAN 3 modern savaş sahasının ihtiyaçlarına yönelik yeni yetenekleriyle profesyonellerin beğenisine sunulacak. Bu kritik tanıtım, Türkiye’nin otonom kara platformlarındaki küresel iddiasını bir üst seviyeye taşıyacak.