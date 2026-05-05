Türkiye’nin "Milli Robot Asker"i gümbür gümbür geliyor! BARKAN 3 ilk kez SAHA 2026’da görücüye çıkıyor
Türkiye'nin teknoloji devi HAVELSAN, insansız kara araçları ailesinin en yeni ve gelişmiş üyesi olan BARKAN 3’ü ilk kez SAHA 2026 Fuarı’nda sergileyeceğini müjdeledi. 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan dev organizasyonda, BARKAN 3 modern savaş sahasının ihtiyaçlarına yönelik yeni yetenekleriyle profesyonellerin beğenisine sunulacak. Bu kritik tanıtım, Türkiye’nin otonom kara platformlarındaki küresel iddiasını bir üst seviyeye taşıyacak.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını İstanbul Fuar Merkezi'nde açacak.

SAHA 2026, 5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenecek SAHA 2026, alanın 20 bin metrekarelik bölümünü açık sergi alanı olarak ayırarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atacak. 120'nin üzerinde ülkeden katılımın beklendiği fuara, 263'ü uluslararası olmak üzere 1700'ün üzerinde firma, 200 binden fazla ziyaretçi ve 30 binin üzerinde sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.

HAVELSAN, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda insansız kara aracı BARKAN3'ün SAHA'DA yer alacağını belirtti.

