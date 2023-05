The Unesco Courier Dergisi, “Koyunuyla suya atlayan Türk Çobanı” yorumuyla, yayınladığı fotoğrafın altına, “Göçebe Festivali. Denizli'nin (Türkiye) Aşağıseyit köyünde yaklaşık 850 yıldır her yıl düzenleniyor. Çoban koyunları dereye götürür ve koyunlar koyunları hiç durmadan geçmek zorunda kalır” yazısını yazdı. Böylece, dünyanın sayılı dergilerinden biri olan The Unesco Courier, Çal’ın kınalı kuzularını dünyaya tanıtmış oldu.