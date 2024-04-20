  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Veri hırsızları durduralamıyor! 10 milyon telefonda virüs bulundu

Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de “medya patronu” iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Eski AK Partili bakanın o safsatalarına sert tepki! “II. Abdülhamid Han’a ölümüne husumet besleyen ve düşmanlık tohumları eken bu adam, 14 yıl boyunca…” Hüseyin Çelik artık sokağa bile çıkamayacak

Fed raporuna savaş ve belirsizlik damga vurdu

Hamas’ın “Erdoğan” açıklaması gündem oldu! Peki bunu neden yaptılar? Hilal Kaplan, merak edilen o sebebi açıkladı

Metin Akpınar ve Uğur Dündar’dan sonra şimdi de bu! Türkiye’yi şaşkına çeviren skandalda, büyük kızın babası da ünlü çıktı! Bakın hangi şarkıcıymış! Resmen şok olacaksınız

“Solcu olmayana ödül vermiyorlar” sözleriyle “Hay senin Allah’ına kurban” dedirtmişti! Kurtlar Vadisi efsanesinden, zamparalıkla çocuk yaptığı iddia edilen laikçi Metin Akpınar ve Uğur Dündar’a olay gönderme

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, “Ablamın babası Uğur Dündar” demişti! Şimdi de “İbrahim Tatlıses” detayı olay oldu! Ortaya çıktı

Google, yapay zekaya milyarlarca dolarlık yatırım yapacak

İzin almadan mesaj gönderilemeyecek! Google Mesajlar’dan yeni özellik
Gündem
13
Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

2024-04-20 00:44:00
Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de “medya patronu” iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için günlerdir Müge Anlı canlı yayınına çıkıyor. Müge Anlı, Suphiye Orancı'yı buldu ancak tüm Türkiye'nin merak ettiği anne "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı ve görüntü vermek istemedi. Orancı hakkındaki yeni iddialar ise ağızları açık bıraktı. Bir dönemin ünlü medya patronu Erol Simavi'nin ismi de geçince Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi.

#1
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı gayri meşru ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

#2
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

#3
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Nebioğlu, son olarak “Ablamın babası Uğur Dündar” demiş ve ablasının ünlü gazeteciye babalık davası açtığı ortaya çıkmıştı.

#4
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Müge Anlı canlı yayınında işlenmeye devam eden konuya dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

#5
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Telefon bağlantısı ile yayına katılan bir izleyici “Dilara'nın babası Yeşilçam'ın yıldızı” dedi.

#6
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Müge Anlı, anne Suphiye Orancı'nın nüfus kaydında beyan ettiği baba adının 'Erol' olduğunu söyledi. 

#7
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Duygu Nebioğlu, Erol diye birini tanımadıklarını belirtti, ancak “O dönem gazetede olan kişinin Erol Simavi olduğunu biz öğrendik” dedi.

#8
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Müge Anlı “Sen annenin Erol Simavi'yi de mi tanıdığını düşünüyorsun?” diye sordu. 

#9
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Duygu Nebioğlu ise “Evet. Hatta Erol Simavi, Metin Akpınar ve eşiyle birlikte çıkan fotoğraflar var” diyerek yanıt verdi.

#10
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Müge Anlı, Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erol Simavi'nin adını duyunca “Konu Erol Simavi'lere kadar geldiyse…” diyerek canlı yayında şaşkınlığını dile getirdi.

#11
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Canlı yayına bağlanan bir kişi ise nüfustaki baba adı olan Erol isminin mahalleden sevgilisinin, hatta ilk çocuğunun babasının olabileceğini söyledi. Suphiye Orancı'nın ilk çocuğunun ise erkek olduğunu dile getirdi.

#12
Foto - Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de "medya patronu" iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Başka bir izleyici ise 'Suphiye Orancı'nın o dönem Levazım Sitesi'nde oturduğu ve ünlü Yeşilçam yıldızıyla yaşadığını dile getirdi. Müge Anlı “O dönem orada evi olan 4 isim aklıma geldi bile” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler
Gündem

Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler

Gayrimeşru ilişki ve evlilik dışı çocuk rezillikleriyle gündemden düşmeyen Uğur Dündar yaşına başına bakmadan mide bulandıran ifadeler kulla..
Ruslar ev toplayıp gizlice oraları gözetlemeye başladı! Herkes tedirgin
Gündem

Ruslar ev toplayıp gizlice oraları gözetlemeye başladı! Herkes tedirgin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimler, Norveç ve İsveç'te askeri üslerin yakınlarda ev almaya başladı. Bu evlerden NATO kararg..
Fikir neyse zikir de öyle oluyor! CHP Grup Sözcüsünden şoke eden gaf
Gündem

Fikir neyse zikir de öyle oluyor! CHP Grup Sözcüsünden şoke eden gaf

İzmir Aliağa Belediyesi'nde CHP Belediye Meclisi grup sözcüsü İbrahim Doğangül'ün yaptığı gaf olay oldu.
Fransa haddini aştı! Putin toz duman edecek: Meğer mülklerine el koymuş! Tansiyon yükseldi!
Dünya

Fransa haddini aştı! Putin toz duman edecek: Meğer mülklerine el koymuş! Tansiyon yükseldi!

Fransız adli makamlarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdıracak bir hamle geldi. Habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti..
Süleyman Soylu’dan flaş karar! Bizzat kendisi paylaştı! İşte bunu kimse beklemiyordu

Süleyman Soylu’dan flaş karar! Bizzat kendisi paylaştı! İşte bunu kimse beklemiyordu
Adnan Oktar, para toplayıp örgüte finans sağlıyor iddiası!
Aktüel

Adnan Oktar, para toplayıp örgüte finans sağlıyor iddiası!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerinin sosyal medyada hâlâ aktif olması tartışmaya neden oldu. Örgüt davasındaki mağdurların avukatları a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23