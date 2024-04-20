Türkiye’nin konuştuğu rezalette şimdi de “medya patronu” iddiası! O ismi duyunca, Müge Anlı bile şaşkına döndü

Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için günlerdir Müge Anlı canlı yayınına çıkıyor. Müge Anlı, Suphiye Orancı'yı buldu ancak tüm Türkiye'nin merak ettiği anne "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı ve görüntü vermek istemedi. Orancı hakkındaki yeni iddialar ise ağızları açık bıraktı. Bir dönemin ünlü medya patronu Erol Simavi'nin ismi de geçince Müge Anlı ne diyeceğini bilemedi.