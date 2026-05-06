Türkiye'nin gizli projesi gün yüzüne çıktı: İşte suikast füzesi Neşter

Bu yaklaşım, tamamen kinetik öldürme konseptine dayanarak, özellikle hassas angajman gerektiren operasyonlarda yüksek doğruluk ve minimum yan hasar sağlıyor. NEŞTER’in tanıtımı, Türk savunma sanayii açısından yalnızca yeni bir mühimmatın ötesinde, “kontrollü güç kullanımı” ve yüksek hassasiyetli angajman konseptine geçişin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sistem, insansız hava araçları başta olmak üzere farklı hava platformlarına entegrasyon potansiyeliyle dikkat çekiyor. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST